Aplicación para el transporte público de Sinaloa está lista; prevén ponerla en operación con el próximo ciclo escolar

La Dirección de Vialidad y Transportes informó que la aplicación móvil para el transporte público de Sinaloa ya está concluida y se prevé que entre en operación con el inicio del próximo ciclo escolar, con el objetivo de que los usuarios puedan consultar información sobre el servicio desde sus teléfonos celulares.

El director de la dependencia, Marco Antonio Osuna Moreno, explicó que el desarrollo de la plataforma ya fue concluido y que actualmente solo resta realizar la conexión del sistema para que pueda comenzar a funcionar de manera oficial.

“Ya está lista, nomás falta la conexión. Nosotros creemos que esta aplicación entre con el ciclo escolar”, adelantó.

Indicó que la herramienta podrá descargarse tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en iPhone y formará parte del Sistema Integral Inteligente para el Transporte Público que impulsa la dependencia.

Aunque no detalló todas las funciones que tendrá la aplicación, señaló que permitirá fortalecer el servicio que se ofrece a los usuarios y facilitar el acceso a la información del transporte urbano.

El funcionario adelantó que la Dirección de Vialidad y Transportes realizará una presentación oficial antes del inicio del ciclo escolar para dar a conocer el funcionamiento de la plataforma y los beneficios que ofrecerá a la ciudadanía.

“Lo que estamos haciendo es trabajar con el Sistema Integral Inteligente”, comentó.

Además de la aplicación, la dependencia trabaja en otras acciones para mejorar las condiciones del transporte público, entre ellas la rehabilitación de unidades y la incorporación de nuevos servicios para los usuarios.

El titular de la DVyT informó que actualmente 10 rutas ya operan con unidades equipadas con aire acondicionado, mientras continúan los trabajos para modernizar más camiones antes del regreso a clases.

Explicó que las mejoras incluyen la sustitución de asientos deteriorados, reparación de escalones, instalación de iluminación interior con luces blancas y trabajos para eliminar grafitis y otros daños ocasionados por actos vandálicos.

“Estamos repotencializando camiones, desde cambio de asientos, desde los escalones que están molestando, que traigan luces blancas al interior, que los asientos no estén rayados”, explicó.

“Queremos ver con eso... si los camiones están en buen estado o por lo menos están en un estado donde se pueda prestar un buen servicio y si el día de mañana amanecen rayados o amanecen quebrados, entonces no es el permisionario, no es el chofer. Necesitamos también buenos usuarios”.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las unidades y evitar causar daños al mobiliario, al considerar que la conservación del transporte público requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, concesionarios y pasajeros.

“Ayúdenos a conservar esto”, pidió.

Como parte de las metas para el arranque del próximo ciclo escolar, la Dirección de Vialidad y Transportes proyecta poner en circulación entre 290 y 300 camiones que, aseguró, estarán en excelentes condiciones para prestar el servicio.

“Queremos presentar antes del inicio escolar cerca de 290 o 300 carros que están en excelencia, en muy buenas condiciones”, afirmó.

El funcionario también adelantó que se analiza incorporar conexión inalámbrica a internet en algunas unidades, con la finalidad de mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

“Queremos ponerle hasta Wi-Fi a algunos, para que durante el traslado puedan aprovechar el tiempo”, comentó.