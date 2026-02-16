Aplican más de 9,800 dosis en macrocentros contra el sarampión en Culiacán y Mazatlán

Durante los días 14 y 15 de febrero se aplicaron 9 mil 827 dosis de vacuna contra el sarampión en los macrocentros instalados en Culiacán y Mazatlán, informó la Secretaría de Salud de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la jornada intensiva fue coordinada por la Secretaría de Salud en Sinaloa en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante el riesgo de contagios.

El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, señaló que la participación ciudadana permitió alcanzar la cifra reportada durante el fin de semana.

“La Secretaría de Salud en Sinaloa coordinó de manera muy importante una campaña de vacunación intensiva este fin de semana, los días 14 y 15 de febrero donde entre todas las instituciones se aplicaron 9 mil 800 dosis de vacuna SRP y SR a la población en Culiacán y Mazatlán”, dijo.

La dependencia detalló que la vacunación está dirigida a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, de 1 año, 18 meses y 6 años, así como a personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación.

También se incluye al personal de salud como parte de los grupos prioritarios.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de prevención para mantener el control de enfermedades prevenibles por vacunación y fortalecer la cobertura en los municipios con mayor concentración poblacional.

González Galindo agradeció la coordinación interinstitucional para la instalación y operación de los macrocentros, y destacó que la respuesta de la población contribuye a reforzar la protección comunitaria ante el sarampión.