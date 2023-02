“El niño tuvo que esperar un montón de tiempo para la segunda dosis cuando se supone que son dos meses máximo, cuando llegaron las vacunas el niño estaba enfermo, entonces no se la pudo aplicar, prácticamente hace 6 meses que se aplicó la primera dosis, y siento que es un poco de desinformación”, informó Claudia Lizeth Castro, madre de familia.

“El proceso de vacunación aquí me parece bueno, están bien las instalaciones, no como en la ocasión de los adultos que era unas filas kilométricas, lleno de sol y calor, aquí hay aire acondicionado, están bien las instalaciones y es un proceso rápido”, aseguró.

“El tiempo sí se me hacía mucho, se me hacía eterno porque pues ya ve que hubo muchos casos, nosotros nos enfermamos, entonces sí se me hizo bastante largo para que llegaran”, aportó Anidt Verónica Chavarín Chavez tras llevar a su hijo a recibir su dosis de Pfizer.

Por temas de prevención, los padres les recomendaron a otros acudir a los centros de vacunación para inmunizar a los niños contra Covid-19 debido a que ante un posible rebrote, comentaron, hay que estar preparados.

“Como padre hay que concientizarse y aplicárselas también, para que ellos estén protegidos. Eso ya es decisión de cada quien. Yo como adulto ya las tengo y mi niña que es muy propensa a alergias y a enfermedades respiratorias, obviamente no dude la primera vez en ponérsela”, añadió Rocío del Carmen Silva Ruelas

“Apoyamos el tema de la salud, primero es prevención, pues si vimos que es una vacuna que fue de emergencia y como es lo que hay hasta ahorita pues vale más prevenir que lamentar”, detalló Luis Javier Amezquita Chairez.