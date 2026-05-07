$!Aplican operativo mochila por amenaza de balacera en primaria de Culiacán

Luego de que apareciera por segunda ocasión un mensaje sobre una supuesta balacera en los baños de la Primaria General Ángel Flores, en Culiacán, la dirección del plantel implementó un operativo mochila este jueves y solicitó apoyo de autoridades de Seguridad para prevenir cualquier situación de riesgo. La directora Lucía Molina Salas informó que el nuevo mensaje fue encontrado el miércoles y hacía referencia a que habría una balacera “jueves y viernes”, por lo que se activaron medidas preventivas de inmediato.





Explicó que tras detectar el escrito se notificó a la Policía Municipal y se envió un comunicado a madres y padres de familia para informar sobre lo ocurrido y solicitar autorización para revisar mochilas, tal como lo marca el protocolo. “Se encontró por segunda ocasión un mensaje, que uno de los niños escribió en el baño donde dice que ‘habrá balacera jueves y viernes’, entonces nosotros de acuerdo al protocolo, yo di este información a la Policía Municipal de Seguridad y ellos me recibieron el oficio, pedí apoyo las autoridades de seguridad para que nos acompañaran el día de hoy”, dijo. La revisión comenzó desde las 07:30 horas de este jueves con apoyo de padres de familia, quienes firmaron cartas de autorización para permitir el operativo dentro del plantel.





La directora señaló que el objetivo es evitar el ingreso de objetos peligrosos y garantizar la seguridad de estudiantes y personal escolar. Añadió que las revisiones continuarán este viernes debido a que la amenaza hacía referencia a ambos días. “Implementamos la revisión mochila de acuerdo al protocolo, pues tenemos que tener nosotros un documento autorizado por los padres de familia y también por los alumnos para poder llevarlo a cabo”. Comentó que la situación provocó temor entre las familias, ya que este jueves solamente acudieron 148 alumnos de una matrícula total de 512 estudiantes. Molina Salas aseguró que durante el operativo no se encontró nada sospechoso y que las actividades escolares transcurrieron de manera normal. “Más que nada es lo preventivo, para cuidar pues la seguridad de los niños y niñas y que pues no los niños no vayan a este ingresar algún objeto que pues les pueda dañar”. Recordó que la primera amenaza fue detectada el pasado 29 de abril y desde entonces se dio aviso al 911 y a corporaciones de seguridad. Sin embargo, dijo que el lunes 4 de mayo esperaban nuevamente apoyo policial y este no llegó por una confusión administrativa.



