Aporta Gobierno de Sinaloa $1.2 millones para festejo de trabajadores del STASE

El Gobierno del Estado destinó un millón 200 mil pesos para la celebración del Día del Servidor Público organizada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, informó la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que la aportación forma parte de los acuerdos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, mediante el cual cada año se destinan recursos para la realización de este festejo, así como para los premios y regalos entregados a los trabajadores.

“Gobierno del Estado dio un millón 200 mil pesos para los festejos. Es un convenio con el contrato colectivo que cada año aporta el Gobierno del Estado, y también para los premios y regalos que se dan el día de hoy en este evento y en el festejo de los servidores”, dijo.

Bonilla Valverde recordó que este año el personal sindicalizado también recibió un incremento salarial del 10 por ciento directo al sueldo base, el cual comenzó a aplicarse desde el pasado 23 de julio.

El secretario general del STASE, Michel Benítez Uriarte, calificó el aumento como histórico para los trabajadores, al señalar que además del salario base tendrá repercusiones en distintas prestaciones y bonos, además de reflejarse posteriormente en el aguinaldo.

El dirigente sindical indicó que actualmente la organización agrupa a cerca de 9 mil trabajadores sindicalizados en Sinaloa y aseguró que atraviesa una etapa de unidad, participación y trabajo conjunto.

Asimismo, adelantó que antes de concluir el año se reunirán con los delegados sindicales para iniciar la elaboración del próximo pliego petitorio que será presentado ante el Gobierno del Estado.

Como parte de la celebración se realizaron sorteos entre los trabajadores, con dos automóviles del año, tres motocicletas y un fondo de vivienda por 750 mil pesos entre los premios principales.

Benítez Uriarte precisó que uno de los automóviles corresponde a los compromisos establecidos en el contrato colectivo con el Gobierno del Estado, mientras que el segundo vehículo y el fondo para vivienda fueron aportados por el sindicato.