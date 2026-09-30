$!Apoya Ayuntamiento de Culiacán a 125 emprendedoras con créditos para sus negocios

Un total de 125 mujeres emprendedoras de Culiacán recibieron este miércoles créditos por un millón 168 mil pesos para fortalecer sus negocios, como parte del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar. Los apoyos fueron entregados a mujeres organizadas en 10 grupos, quienes podrán utilizar los recursos para mantener o hacer crecer sus emprendimientos.





Durante el evento, la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal señaló que contar con ingresos propios permite a las mujeres ampliar sus oportunidades y tener mayor libertad para tomar decisiones sobre su futuro. “Sabemos que contar con ingresos propios abre oportunidades y da mayor libertad para decidir sobre nuestro futuro”, expresó. A nombre de las beneficiarias, Wang Liu Orrantia León destacó que los apoyos representan no solamente recursos económicos, sino también confianza en la capacidad de las mujeres para desarrollar sus proyectos.





“Cuando una mujer fortalece su emprendimiento, no solamente fortalece su economía, fortalece también a su familia, genera oportunidades y mantiene viva la economía de nuestra comunidad. Gracias por confiar en nosotras”, expresó. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega desde noviembre de 2022 el programa ha otorgado 17 mil 663 financiamientos por un monto acumulado de 164 millones 526 mil pesos, beneficiando directamente a 7 mil 853 mujeres. “El espíritu de este programa sigue siendo poner al servicio de las mujeres emprendedoras programas de créditos sin intereses, siempre y cuando ellas cumplan puntualmente con sus pagos”, señaló.





El programa mantiene una tasa de morosidad de 1.3 por ciento y ofrece créditos sin intereses, siempre que las beneficiarias cumplan puntualmente con sus pagos. Además del financiamiento, el Ayuntamiento ofrece espacios para que las emprendedoras puedan comercializar sus productos. Este miércoles, cerca de 100 mujeres participan en el Bazar Aniversario de Culiacán, instalado en el patio del Ayuntamiento. Ahí se ofrecen alimentos, repostería, ropa, bisutería, artesanías y otros productos elaborados o comercializados por las participantes. La Dirección de Fomento Económico para la Mujer informó que, con este bazar, suman 16 encuentros realizados, con la participación de mil 445 emprendedoras y más de 9 mil 600 visitantes.



