Apoya Comisión de Atención a Víctimas con gastos médicos de Sergio Torres: Tere Guerra

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas apoya con una parte del pago de los gastos médicos del Diputado local Sergio Torres, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa.

La legisladora explicó que en el Congreso del Estado no cuentan con la prestación de Seguro de Gastos Médicos Mayores, ya que se buscó reducir costos y evitar privilegios que pudieran ser mal vistos por la ciudadanía.

“La Comisión de Atención a Víctimas ha apoyado una parte, nosotros estaremos al pendiente y también de parte del Poder Ejecutivo”, dijo.

“No tenemos el seguro de gastos médicos mayores porque es una de las cosas que se buscó tener economía”, expresó.

Detalló que la decisión se tomó al considerar que gran parte de la población está afiliada al Seguro Social y que incluso hay sectores que carecen de prestaciones, por lo que se optó por que cada diputado pueda adquirir un seguro por cuenta propia.

“La verdad es que comparado con el grueso de la población que está afiliada al Seguro Social y que algunas ni siquiera tienen prestaciones de seguridad social considerábamos que era un gasto pues que no se veía bien de parte de las y los ciudadanos”, indicó.

Añadió que, ante situaciones como la del legislador, el tema ha vuelto a discutirse entre los diputados, pues reconoció que nadie está exento de sufrir accidentes o percances.

Sin embargo, reiteró que con los ingresos que perciben, los legisladores pueden contratar este tipo de cobertura de manera individual.

“Les comparto que algunos diputados comentaron este tema porque nadie está exento de que pueda tener un accidente o cualquier tipo de percance, pero, sin embargo, se resolvió que con el ingreso que tienen las y los diputados, el grupo de ellos pueden adquirir un seguro de gastos mayores”, comentó.

Guerra Ochoa señaló que, en el caso de Sergio Torres, se desconoce si contaba con seguro médico, por lo que la Comisión de Atención a Víctimas ha cubierto parte de los gastos y las autoridades se mantienen pendientes de la evolución de su estado de salud.

La diputada informó que recientemente visitó a la familia del legislador y destacó avances en su condición médica.

“Ellos me compartieron que el diputado había pasado a terapia intermedia lo cual nos parece un avance importante”, comentó.

Asimismo, mencionó que también estuvo en casa de la diputada Elizabeth Montoya, a quien describió como una persona positiva pese a la situación.

TRASLADO MÉDICO

El 30 de enero, tras ser herido en un ataque armado, el diputado Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, fue trasladado alrededor de las 12:20 horas desde una clínica de la colonia Chapultepec a un hospital particular, donde continuó su atención en terapia intensiva; su estado de salud fue reportado como grave con pronóstico reservado, aunque con signos vitales estables tras ser intervenido quirúrgicamente.