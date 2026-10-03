$!Apoya Protección Civil y DIF a familias afectadas por oleaje elevado en Cospita, en Culiacán

CULIACÁN._ Ante las afectaciones ocasionadas por el ingreso de agua de mar a viviendas y calles de la comunidad de Cospita, perteneciente a la sindicatura de Baila, el Sistema DIF Bienestar Culiacán y Protección Civil Municipal desplegaron este viernes un operativo de atención y apoyo a las familias, derivado de las condiciones generadas por el huracán Rachel categoría 2 y el pronóstico de oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. Tras recibir el reporte de la comunidad, personal de Protección Civil Municipal realizó un recorrido de supervisión en coordinación con la síndica de Baila, Migdalia Zavala, y elementos de Seguridad Pública Municipal, confirmando el ingreso de agua de mar con niveles de entre 40 y 60 centímetros y afectaciones en aproximadamente 100 viviendas.





Por instrucciones de la presidenta municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, se puso en marcha un censo para identificar y cuantificar las afectaciones en los hogares, con la participación del DIF Bienestar Culiacán, al tiempo que se mantiene presencia permanente en la zona para brindar atención oportuna a las familias y responder ante cualquier situación de emergencia. Como parte de las acciones de protección y prevención, se habilitó un refugio temporal en la comunidad de Cospita, al que se invitó a trasladarse a las familias que se encontraban en viviendas afectadas, como una medida para salvaguardar su integridad mientras disminuía el nivel del agua.





De manera complementaria, el DIF Bienestar Culiacán entregó 100 kits de limpieza, integrados por cubetas, jabón, cloro, pinol, trapeador y escoba, además de apoyos alimentarios, con el propósito de acompañar a las familias durante este momento y contribuir a la recuperación de sus hogares una vez que las condiciones lo permitan. Hasta las 9:00 de la noche de este viernes, algunas familias decidieron permanecer en sus domicilios. Ante ello, elementos de Protección Civil y las corporaciones participantes mantuvieron recorridos y vigilancia preventiva en la comunidad, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.





