“Yo cuando rendí protesta dije voy a basificar 500 por año, llevo dos años y he basificado a mil. Porque me comprometí con eso, pero ahora la Federación ya nos ayudó con mil 200 más por eso llevamos 2 mil 200” explicó.

En el tema de seguridad el Gobernador presumió que el estado es el número 27 en el ranking nacional de incidencia delictiva, y el tercer lugar en los estados donde menos se presentan delitos de narcomenudeo.

“Somos el tercer estado con menos delitos de narcomenudeo, el Presidente lo dice en su Mañanera, somos un estado que tiene menos adicciones. Tan estigmatizados que estamos que estamos por el tema del narcotráfico”, mencionó.

Sobre esto, el mandatario habló del narcomenudeo y las adicciones, pasó a hablar de las familias que tiene hijos drogadictos, y terminó reprendiendo a las familias con hijos homosexuales que se avergüenzan de esto.

“Junto con ello nosotros tenemos controlado el tema de las adicciones. Que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual, ¡no!, es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndalos. Es mucho más feo la adicción que tener una discapacidad que no la podamos atender o que tengan alguna otra como lo he comentado, ¿por qué? porque no soy homofóbico, les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad”, dijo.