$!Apoyo ciudadano devuelve tiendita vandalizada a la primaria Rafael Ramírez, en Culiacán

Ante la falta de seguimiento institucional tras el peritaje y la limpieza de escombros, la comunidad escolar continuó operando de manera provisional en la biblioteca del plantel, mientras buscaban alternativas para reconstruir la tiendita.

El hecho, comentaron las madres responsables de la tienda, dejó pérdidas totales en electrodomésticos, insumos y utensilios de trabajo, afectando directamente a las madres de familia responsables del servicio.

La tiendita escolar de la primaria Rafael Ramírez, en Culiacán, fue reinaugurada durante este lunes, luego de haber sido vandalizada e incendiada el año pasado y reconstruida mediante el apoyo ciudadano.

“Fue un shock bien fuerte, no esperábamos nosotros que nos sucediera aquí en la escuela, porque pues por el momento que estamos viviendo tan violento y fue muy impactante para nosotros, pero lo más impactante fue para los niños ver cómo se terminó el lugar donde ellos consumen las cosas de su agrado”, señaló Iris, madre de familia.

“Nosotros pues continuamos trabajando como pudimos de manera muy austera, muy rústica... mandaron de la SEPyC personal y se llevó a cabo toda la limpieza y la recolección de todos los daños, pero fue hasta ahí llegó”, mencionó Yuri, madre de familia.

La reconstrucción se hizo posible por el ingeniero Rafael Izabal Sanz, quien se sumó de manera voluntaria, tras encontrarse con la publicación que lanzó la Regidora de Culiacán Erika en redes sociales, sobre el hecho ocurrido.

“Como negocio y como ciudadanos estamos convencidos de que la educación es una vital forma de cambio en la ciudad y pues siempre hay que retornar un poquito de lo que tenemos”, compartió Rafael Izabal.

Explicó que el espacio se hizo conforme a las necesidades del plantel, y al hecho ocurrido anteriormente.

“... incluso el proyecto está formado de manera que... ya no lo puedan incendiar... un poquito mitigar ese tipo de acciones que lamentablemente son imposibles de no generar”, apuntó.

Por su parte, Sánchez Martínez advirtió que la inseguridad que vive Culiacán también golpea directamente a las escuelas, las cuales siguen desprotegidas ante la falta de acciones preventivas por parte de las autoridades municipales.

Señaló que, pese a los anuncios oficiales, no existe policía de proximidad, botones de pánico ni capacitaciones de protocolos de actuación en los planteles educativos.

Sobre la tiendita escolar y otros daños provocados por la inseguridad, criticó que el Ayuntamiento se deslinde de responsabilidades y no apoye a las víctimas.

Afirmó que esta postura refleja falta de sensibilidad y de compromiso con la seguridad pública, al no brindar acompañamiento ni soluciones a las familias afectadas.

“Culiacán en este momento necesita después de más de 16 meses de esta circunstancia que tenemos, necesita liderazgo, necesita autoridades que den la cara, no que se escondan, no que guarden silencio y sobre todo que miren hacia un lado cuando estamos viendo que se les están yendo nuestras niñas, nuestros jóvenes, los culiacanenses entre las manos”, resaltó.