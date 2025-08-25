Apoyo de Federación es importante para mantener la calma en Sinaloa, dice Rocha a Sheinbaum

El Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya informó que durante el Gabinete de Seguridad federal realizado en el Palacio Nacional pidió a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no detener el apoyo en materia de seguridad, ya que es necesario para mantener la calma en Sinaloa.

“Le dije a la Presidenta: ‘no nos deje de la mano por favor. No tenemos resuelto el asunto, síganos apoyando, es importante el apoyo de la Federación para mantener la calma”, aseguró.

Subrayó que desde julio a lo que va de agosto hay una baja incidencia en homicidios, desapariciones forzadas y robo de vehículos.

Pese a ello, el Mandatario reconoció que persiste la inseguridad.

“Es lamentable decir ‘van a la baja’ porque están ahí los delitos todavía no podemos celebrar nada porque mientras tengamos homicidio, mientras tengamos carro que se roban, mientras tengamos personas las privan de la libertad tenemos que decir el problema está, existe”, señaló.