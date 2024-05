Sandra Martos Lara, la candidata a la Alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano, propuso que si gana las elecciones del 2 de junio, habrá iniciativas para los jóvenes, adultos mayores, mujeres e infancias, que impactarán en el desarrollo del municipio.

En primer lugar, tiene como una de sus prioridades de campaña ayudar a las grandes y pequeñas empresas de la ciudad, así como para aquellas personas que van emprendiendo. Le proporcionará apoyos para que puedan seguir con sus negocios.

También, Martos Lara planea hacer por primera vez en Sinaloa, una Secretaría General de la Juventud en el Ayuntamiento, que se realizará para que los jóvenes tengan más oportunidades de participar en el gobierno a través del deporte, arte, cultura, educación, desarrollo económico, urbano, social y turismo; así como la tecnología y las ciencias.

“Pero los jóvenes emprendiendo, los jóvenes dirigiendo con diferentes subdirecciones donde ellos van a estar al frente”, dijo.

Así como lo anterior, la candidata planteó que habrá un Instituto del Anciano, que se encargará de entregar los apoyos a esta población y puedan adquirir una mejor calidad de vida.

Las mujeres culiacanenses no se quedarán atrás, pues toda aquella que haya sufrido cualquier tipo de violencia podrá acogerse en las Casas de Vida para las Mujeres, donde recibirá ayuda jurídica, psicológica y apoyo económico.

Respecto a las infancias, la candidata a la alcaldía propuso que se realizarán programas en apoyo a niños de educación básica para que puedan tener acceso a mejores oportunidades.

“No somos la Secretaría de Educación Básica, no nos vamos a meter en ese proyecto, pero vamos a reforzar con programas de auxilio relacionados directamente con la cívica y la ética”, mencionó Martos Lara.

A los niños les darán cursos y clases para que comprendan cómo está la política en el País y desde pequeños que se interesen en el bienestar de su comunidad y ciudad. De la misma manera, estarán otorgando apoyos a su familia como en la salud de los pequeños, tanto física como mental y en la economía del hogar.

Otros temas son la educación vial que se impartirá a los niños, se darán cursos para que conozcan cada tipo de señalamientos, semáforos y cómo opera la ciudad. Lo anterior va de la mano con el programa de Desarrollo Urbano, en el que expertos en el tema serán quienes digan cómo debe de crecer la ciudad.

“Que Culiacán sea una ciudad ordenada, con un desarrollo de crecimiento urbano bien ordenado, no que crezca al hay se va”, comentó.

Por otra parte, informó que retomarán proyectos anteriores que tenían un potencial para servir a los ciudadanos, pero por alguna razón no fueron bien ejecutados. A su vez, harán mejoras para que esta vez sí pueda cumplir para lo que fueron hechos.

Uno de los proyectos que tiene contemplado realizar, es facilitar el pago de impuesto predial a través de una aplicación y el trámite se pueda realizar desde casa o en cualquier lugar.

“Facilitarles las cosas, no con requisitos engorrosos, que van y pasan mañanas enteras haciendo filas en el Ayuntamiento de Culiacán y luego no terminaron el proceso porque de repente un documento no lo traían”, comunicó Sandra.

Asimismo, prometió que el servicio de recolección de basura será de forma diaria en todas las colonias del municipio, esto para que no se alargue el proceso de esperar a que pase un día en específico para tirarla.

Esto a su vez estará coordinado con un programa para clasificar la basura y reciclar los desechos lo más que se pueda, que a a las palabras de Martos Lara, es para tener conciencia de lo ecológico.

“¿Cómo le vamos a hacer? Pues con inteligencia, hay que saber trabajar con nuestro personal que vamos a tener en el Ayuntamiento y bueno, si es necesario, doblar turnos, hay que hacerlo o contratar a más gente”, expresó Martos Lara.

Los pepenadores del Basurón Municipal tendrán convenios de auxilio para que puedan seguir trabajando en el espacio.

Sandra aseguró que si ganaba las elecciones del 2 de junio, estaría al pendiente de sus obligaciones como alcaldesa, como brindar a toda la ciudadanía los servicios básicos, como el alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles.

Con respecto a la seguridad, indicó que se capacitará a cada agente policial y les otorgarán más beneficios laborales, como el incremento de su sueldo, equipo de trabajo y apoyos a sus familias. Lo anterior con el fin de que pueda hacer un trabajo óptimo en la protección de los culiacanenses.

“Vamos a trabajar de la mano con la sociedad de Culiacán. Seremos un Gobierno amigo, un Gobierno cercano a la gente”, expresó Martos Lara.