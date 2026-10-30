Aprueba Cabildo de Culiacán descuentos de hasta 100% en multas y recargos por ‘El Buen Fin’

El Cabildo de Culiacán aprobó en sesión ordinaria de este viernes aplicar descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de contribuciones municipales, así como del 75 por ciento en multas de tránsito, como parte de una campaña por “El Buen Fin”.

Los beneficios estarán vigentes durante 30 días, del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2026, de acuerdo con el dictamen aprobado por los regidores.

La Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, explicó que la campaña comenzará un día antes del inicio de la jornada nacional de “El Buen Fin”, para que las familias puedan aprovechar los descuentos desde el pago de la primera quincena de noviembre.

El descuento total aplicará en multas y recargos del impuesto predial y otras contribuciones municipales, mientras que para las multas de tránsito se autorizó una reducción del 75 por ciento.

La campaña tiene como objetivo facilitar que los contribuyentes regularicen sus adeudos con el Ayuntamiento y puedan ponerse al corriente en sus obligaciones municipales.