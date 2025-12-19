Aprueba Cabildo de Culiacán Presupuesto 2026 por más de $5.4 mil millones; destacan incremento en seguridad

El Cabildo de Culiacán aprobó este viernes el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a 5 mil 462 millones de pesos.

El dictamen fue aprobado por mayoría, con el único voto en contra de la regidora por el Partido Revolucionario Institucional, Erika Sánchez, quien señaló que el crecimiento del presupuesto es marginal si se compara con el gasto ampliado ejercido en 2025.

Durante la discusión, las y los regidores pusieron sobre la mesa las partidas destinadas a seguridad y obra pública.

Desde la Comisión de Hacienda, Norma Leticia Alvarado Rodríguez afirmó que el presupuesto se aprobó sin contratar deuda y sin comprometer las finanzas de futuras administraciones.

“En términos reales es un presupuesto que fortalece las capacidades del municipio sin trasladar costos a las siguientes administraciones”, sostuvo.

En el caso de seguridad, la presidenta de la comisión explicó que el recurso permitirá invertir en equipamiento, capacitación y tecnología para la corporación municipal, con un enfoque en prevención del delito, mejora de las condiciones laborales de los elementos y recuperación de espacios públicos.

“Se prioriza la prevención del delito, la mejora de condiciones laborales de elementos y la recuperación de espacios públicos entendiendo que la seguridad se construye con presencia institucional y atención a las causas, no solo con reacción”.

Desde la oposición, la regidora priista Erika Sánchez cuestionó si el aumento del 30 por ciento en el presupuesto de seguridad será suficiente frente a los niveles de violencia e incidencia delictiva que enfrenta la ciudad.

“Yo le pregunto al presidente, si ¿ese 30 por ciento será suficiente para otros 2 mil 265 robos a comercios, otros 5 mil 122 vehículos robados, otros mil 410 homicidios dolosos y mil 319 personas desaparecidas?, porque esa es la realidad”, planteó en tribuna.

También criticó la reducción del 7 por ciento en el presupuesto destinado a obra pública y puso en duda que con ese ajuste se pueda cumplir la meta de mil calles pavimentadas al cierre de la actual administración.

“Mientras disminuye la inversión pública en 43 millones de pesos, aumentan en 159 millones los servicios personales, en el año más díficil donde la inversión tiene que ser más estratégica donde se debe hacer más con menos”, señaló.

Las regidoras y regidores de oposición Guillermina López Escobar, del PAN, y Rigoberto Torres Ramos, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en la necesidad de vigilar el ejercicio del gasto y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Por su parte, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil defendió el paquete presupuestal y destacó que el presupuesto para 2026 representa un incremento de 462 millones de pesos respecto al arranque del año anterior, un aumento que calificó como poco común considerando que el año pasado se municipalizó Eldorado.

“Veníamos de un presupuesto de 5 mil millones de pesos y ahora tenemos 5 mil 462 millones de pesos, 462 millones más que el año pasado. ¿Y por qué es importante? Porque si revisan cuáles es generalmente en los históricos un crecimiento, tener un crecimiento de esta naturaleza es muy poco común”.

“Además de la consideración de que ya todos los recaudado y todo lo presupuestado para Eldorado, pues se va para Eldorado”, apuntó.

En materia de seguridad, adelantó que se contempla la contratación de 400 nuevos policías municipales, además de dos proyectos tecnológicos enfocados en videovigilancia y botones de auxilio para reportes ciudadanos.

En cuanto a obra pública, aseguró que se mantendrá la inversión y que se incrementará el número de obras, principalmente pavimentación de calles, unidades deportivas y proyectos de infraestructura urbana.