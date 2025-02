Aprueba Cabildo programa anual de obras públicas de Japac; regidora critica opacidad en recursos

En sesión ordinaria de Cabildo, regidores y regidoras aprobaron el programa anual de obras públicas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para el ejercicio fiscal 2025 que destinará 251 millones 703 mil 18 pesos.

La regidora Erika Sánchez Martínez criticó que el recurso destinado contempla tan solo el 16 por ciento del total del presupuesto asignado a la paramunicipal, correspondiente a mil 543 millones de pesos, además que de acuerdo al documento del programa este dinero será un desembolse del Municipio y de la Japac.

Previo a la votación, preguntó a los integrantes de la Comisión de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, quienes autorizaron el programa, sin embargo, respondió el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, que gestionarían la información sobre la forma en que se gastará el recurso.

“Hacer una solicitud para que nos pueda precisar la gerencia de Japac si solo se están proyectando 251 millones de pesos, que además no son 251 millones de pesos porque también hay una combinación de recursos, quiere decir que es menor el recurso de Japac que se va a implementar en obra, ¿qué va a pasar con los otros mil 300 millones o mil 400 millones de pesos?”, señaló la regidora.

“El recurso entero de esa dependencia debería entregarse para obra pública entonces tenemos el rezago en obra pública en agua potable, alcantarillado, por eso está ese rezago, por eso Culiacán está explotando por todos lados. Porque entran mil 500 millones de pesos pero solo destinan el 15 por ciento, más o menos, a atender el problema de obra pública”, dijo.

“Como por qué la opacidad, primero en la gerencia y luego de la administración para decir en Cabildo ‘yo voto a favor de los 251 millones que me están poniendo para obra pública’, sí estoy a favor, yo no quiero que se detenga la obra pública pero quiero que me expliques dónde están los mil 300 millones que faltan”.

De acuerdo con el programa este año, la Japac invertirá en más de 40 obras durante este año, entre ellas se encuentran la sustitución de piezas de tuberías, procesos de reposición, rehabilitación, ampliación o construcción de sistemas de alcantarillado, así como la construcción de una planta potabilizadora de 30 litros por segundo en la comunidad de El Salado y una de 100 litros por segundo en la colonia Las Cucas, al sur de la ciudad.