Aprueba Cabildo retiro anticipado de 12 policías municipales de Culiacán

CULIACÁN._ Doce elementos de la Policía Municipal Preventiva solicitaron su retiro anticipado y sus pensiones fueron aprobadas este sábado por el Cabildo de Culiacán.

Durante la sesión ordinaria, el Pleno aprobó los dictámenes presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, correspondientes a las solicitudes de pensión por retiro anticipado de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Las pensiones aprobadas corresponden a elementos de la Policía Municipal Preventiva que solicitaron concluir anticipadamente su servicio en la corporación, de acuerdo con los dictámenes presentados ante el Cabildo.

El acuerdo se da a dos años del inicio de la crisis de violencia que comenzó en septiembre de 2024 en Sinaloa, en el contexto de la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el registro de personal proporcionado al Ayuntamiento, desde el 9 de septiembre de 2024 se contabilizan bajas por jubilación y retiro anticipado tanto en la Policía Municipal Preventiva como en la Policía Municipal de Vialidad y Tránsito.

El documento registra 208 jubilaciones ordinarias y 131 jubilaciones por retiro anticipado durante ese periodo, aunque los registros corresponden a bajas de personal y no establecen que estas hayan ocurrido como consecuencia de la crisis de violencia.

En la Policía Municipal Preventiva se contabilizan 104 jubilaciones ordinarias y 86 retiros anticipados, mientras que en Vialidad y Tránsito aparecen 104 jubilaciones ordinarias y 45 retiros anticipados.