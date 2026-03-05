$!Aprueba CEAIP transferir $15.2 millones para liquidaciones de personal ante su próxima extinción

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa aprobó transferir más de 15.2 millones de pesos de remanentes no ejercidos del presupuesto 2025 para destinarlos a la liquidación de personal y al pago de nómina, como parte de las acciones previas a la desaparición del organismo derivada de reformas constitucionales en materia de transparencia.

De acuerdo con el acuerdo de pleno AP-CEAIP 06/2026, los comisionados autorizaron incorporar estos recursos al capítulo de Servicios Personales del presupuesto 2026.

Del monto total aprobado, 12 millones 601 mil 335 pesos se destinarán a garantizar las liquidaciones de las personas servidoras públicas de la comisión, mientras que 2 millones 600 mil pesos serán utilizados para cubrir la nómina correspondiente a los meses de enero y febrero del presente ejercicio fiscal.

La medida se da en el contexto de las reformas federales y estatales en materia de simplificación orgánica que contemplan la desaparición de los organismos garantes de transparencia en las entidades, entre ellos la CEAIP, una vez que se armonice la legislación local.