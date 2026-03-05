$!Aprueba CEAIP transferir $15.2 millones para liquidaciones de personal ante su próxima extinción

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa aprobó transferir más de 15.2 millones de pesos de remanentes no ejercidos del presupuesto 2025 para destinarlos a la liquidación de personal y al pago de nómina, como parte de las acciones previas a la desaparición del organismo derivada de reformas constitucionales en materia de transparencia.
De acuerdo con el acuerdo de pleno AP-CEAIP 06/2026, los comisionados autorizaron incorporar estos recursos al capítulo de Servicios Personales del presupuesto 2026.
Del monto total aprobado, 12 millones 601 mil 335 pesos se destinarán a garantizar las liquidaciones de las personas servidoras públicas de la comisión, mientras que 2 millones 600 mil pesos serán utilizados para cubrir la nómina correspondiente a los meses de enero y febrero del presente ejercicio fiscal.
La medida se da en el contexto de las reformas federales y estatales en materia de simplificación orgánica que contemplan la desaparición de los organismos garantes de transparencia en las entidades, entre ellos la CEAIP, una vez que se armonice la legislación local.
El acuerdo establece que los recursos se obtienen de remanentes no devengados del ejercicio 2025 y que su uso busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal antes de que entre en vigor la nueva normatividad que formalice la extinción del organismo.
Durante la sesión en la que se aprobó el acuerdo participaron los comisionados José Luis Moreno López, José Alfredo Beltrán Estrada y la comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega.
Aunque el acuerdo fue aprobado por unanimidad en lo general, Campuzano Vega emitió un voto particular disidente en contra del numeral sexto, relacionado con el procedimiento para autorizar y formalizar las liquidaciones del personal.
La comisionada manifestó que las indemnizaciones deberían formalizarse mediante convenios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para garantizar mayor certeza jurídica a los trabajadores, mientras que el acuerdo aprobado establece que estas serán autorizadas previamente por el pleno de la comisión y posteriormente formalizadas por la Dirección de Administración.
El documento también instruye a las áreas administrativas de la comisión a realizar los movimientos contables correspondientes y a publicar el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.