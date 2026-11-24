El Congreso de Sinaloa aprobó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la mayoría de los organismos estatales, fideicomisos y entes paramunicipales.

Durante la sesión de este martes 24 de noviembre, las y los Diputados avalaron los dictámenes de la Comisión de Fiscalización, que en el caso de los tres poderes fueron presentados en sentido aprobatorio, pese a que se identificaron observaciones durante la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado.

En los dictámenes se aclaró que la aprobación de las cuentas públicas no implica que se detengan los procedimientos correspondientes a las acciones promovidas por la ASE.

En el caso de los entes públicos, la mayoría también obtuvo el voto aprobatorio; sin embargo, fueron rechazadas las cuentas públicas de cinco juntas municipales de agua potable y alcantarillado, correspondientes a Angostura, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Sinaloa, debido a distintas observaciones y pliegos que no fueron solventados en su totalidad.

Entre los organismos cuyas cuentas públicas fueron aprobadas se encuentran la Comisión de Vivienda del Estado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Servicios de Salud, el Sistema DIF estatal, el Issstesin y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

También fueron avaladas las cuentas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y Navolato, así como las del DIF de Culiacán y Mazatlán, entre otros organismos.

De igual manera, se aprobaron las cuentas públicas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, además del Informe General Ejecutivo sobre los resultados de la fiscalización de los recursos públicos correspondientes a 2025.