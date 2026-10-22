Aprueba Congreso de Sinaloa garantizar el derecho a una vivienda adecuada

El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma constitucional para establecer que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, en condiciones de igualdad y sin discriminación.

La reforma establece que la ley deberá contemplar los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar este derecho.

El concepto de vivienda adecuada contempla que los hogares cuenten con condiciones de habitabilidad, servicios básicos, accesibilidad, precios asequibles y una ubicación adecuada, además de respetar las características culturales de quienes los habitan.

La modificación deriva de iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por la Diputada del Partido del Trabajo, Moncerrat López López.

Al tratarse de una reforma constitucional, el Congreso estatal enviará el decreto a los 20 ayuntamientos de Sinaloa, que tendrán un plazo de 15 días para emitir su voto, conforme al procedimiento establecido.