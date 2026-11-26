El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la Ley de Voluntad Anticipada, que permitirá a personas con enfermedades terminales decidir qué tratamientos médicos desean recibir o rechazar, con el propósito de evitar que se prolongue artificialmente su agonía.

La legislación reconoce el derecho de los pacientes en fase terminal a tener una muerte natural, sin que esto implique dejar de recibir atención médica, pues se contempla que puedan acceder a cuidados y medidas para aliviar el dolor y evitar el sufrimiento.

Para acceder a este derecho, el diagnóstico de una enfermedad incurable e irreversible deberá estar sustentado en datos médicos y contar con la certificación del médico tratante, además de ser ratificado por un segundo especialista.

La voluntad del paciente deberá quedar asentada por escrito ante un notario público.

En el documento podrá expresar sus valores personales, indicar qué tratamientos desea recibir o evitar, nombrar a una persona que vigile el cumplimiento de sus decisiones y manifestar si desea donar sus órganos.

La ley también establece que el documento podrá modificarse posteriormente, siempre que se cumplan los mismos requisitos para su elaboración.

Una vez firmado, el notario deberá informar a las autoridades de salud en un plazo máximo de tres días.

Además, contempla procedimientos para garantizar que personas que hablan una lengua indígena, no hablan español, tienen alguna discapacidad, son invidentes o no saben leer ni escribir puedan expresar su voluntad.

En caso de que el paciente en fase terminal no pueda elaborar o firmar el documento, la legislación establece que podrán hacerlo, en su representación, su cónyuge, así como hermanos, hijos o nietos mayores de edad.

La voluntad anticipada no equivale a la eutanasia, sino que permite al paciente decidir sobre los tratamientos que desea recibir cuando enfrenta una enfermedad terminal y evitar procedimientos que prolonguen artificialmente el proceso de muerte.

La nueva ley está integrada por 58 artículos distribuidos en seis capítulos y siete transitorios.

También se aprobó una adición a la Ley del Notariado para incorporar la elaboración de estos documentos entre los servicios notariales.

La propuesta retomó dos iniciativas: una presentada por el Grupo Parlamentario del PAS durante la 64 Legislatura y otra por la Diputada Juana Minerva Vázquez González y el Diputado César Ismael Guerrero Alarcón, integrantes de Morena.