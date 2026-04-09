$!Aprueba Congreso de Sinaloa minuta del ‘Plan B’ electoral de Sheinbaum con mayoría de votos

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la minuta de reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una votación de 32 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

La minuta, previamente avalada por la Cámara de Diputados, contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfocadas en ajustes a la estructura de los ayuntamientos y congresos locales, así como en la regulación de las remuneraciones de funcionarios electorales.

Entre los cambios aprobados, se establece que los municipios serán gobernados por ayuntamientos integrados por una Presidencia Municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el acceso y ejercicio del poder público.

Asimismo, la reforma al artículo 116 fija un límite al presupuesto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa.

También se refuerzan criterios de paridad en la integración de los órganos legislativos estatales.