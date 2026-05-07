Aprueba Congreso de Sinaloa reformas para incorporar lenguaje incluyente

CULIACÁN._ Diputadas y diputados de la 65 Legislatura aprobaron por unanimidad este jueves en Sesión Ordinaria reformas diversas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa para modificar parte de su redacción y establecer el lenguaje incluyente para visibilizar a las mujeres y fortalecer la igualdad sustantiva.

De acuerdo a un comunicado, las reformas fueron propuestas, en iniciativas por separado, por el grupo parlamentario de Morena y por el Diputado Serapio Vargas Ramírez, quien también forma parte de dicho grupo.

En los considerandos de Vargas Ramírez se subraya que se debe nombrar a las mujeres desde un ordenamiento jurídico y llamarles diputada, senadora, ministra, magistrada, auditora, jueza, fiscal, presidenta de un tribunal, presidenta municipal, secretaria, subsecretaria, tesorera, síndica y comisaria municipal.

En la iniciativa del grupo parlamentario de Morena se asentó como objeto establecer el lenguaje incluyente para fortalecer la igualdad sustantiva, así como también instaurar reglas lingüísticas acordes con una sociedad democrática e igualitaria, orientadas a consolidar una cultura de respeto y a erradicar las manifestaciones de violencia simbólica y discriminación hacia las mujeres, y con ello brindar una normatividad renovada a los diversos sectores que atiende el Estado, permitiendo la aplicación e interpretación de la norma apegada a la nueva realidad social que todas y todos necesitan.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que elaboró el correspondiente dictamen de las dos iniciativas y que fue aprobado por el Pleno del Congreso, destaca que con las reformas propuestas se modifica el masculino como uso genérico y amplia el uso de ciudadano, mexicano, los sinaloenses, en el texto constitucional por ciudadana o ciudadano, mexicana o mexicano, las y los sinaloenses.

Asimismo, señala que se modifica el masculino como uso genérico para ampliar el uso de gobernador, diputado, magistrado, senador, el fiscal, secretario, subsecretario, presidente municipal, síndico, regidores y comisarios por gobernadora, diputada, magistrada, senadora, la fiscal, secretaria, subsecretaria, presidenta municipal, síndica, regidoras y comisarias.

De igual manera resalta que se modifica a términos neutrales colectivos, el masculino como uso genérico de los diputados, los presidentes municipales, los sinaloenses, los ciudadanos por las y los diputados, las y los presidentes municipales, las y los sinaloenses, las y los ciudadanos.

Todo lo anterior para reconocer la participación de mujeres en el ámbito político del estado de Sinaloa, proporcionando visibilidad en espacios públicos.

El presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, instruyó que por ser reformas constitucionales se remita el Decreto a los 20 ayuntamientos de Sinaloa para que lo aprueben o desaprueben en un plazo de cinco días.