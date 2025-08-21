Aprueba Congreso de Sinaloa su proyecto de presupuesto para 2026 de $618 millones

El Congreso de Sinaloa aprobó su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, en el cual planean un gasto de 618 mollones de pesos.

El Pleno del Legislativo avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el plan de gasto de 618 millones 056 mil pesos, destinados al funcionamiento tanto del Congreso del Estado como de la Auditoría Superior del Estado.

Para el Parlamento dirigirán 402 millones 813 mil 468 pesos, mientras que para el órgano fiscalizador asignarán 199 millones 799 mil 44 pesos; asimismo, para los jubilados y pensionados de la institución legislativa se proyectan 15 millones 443 mil 892 pesos.

“Es un aumento del 5.5 por ciento para el caso del Congreso, en global, incorporando a la ASE, estamos hablando de un aumento del 5.2 por ciento”, informó la presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa.

“Traemos esta política de austeridad. No ha habido adquisición de automóviles, tratamos de no tener el gasto superfluo que había en el pasado”.

La Diputada local sostuvo que llevan años sin aumento de salario y no tienen plan para hacerlo.

“De por sí es un tema delicado, sí se ha puesto sobre la mesa, cuando los mismos diputados decimos que todos estos años está congelado, sí, pero a ojos de la sociedad no deja de ser privilegiadas las condiciones laborales que tienen diputadas y diputados”, reconoció.