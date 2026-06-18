Aprueba Congreso la nueva Ley de Filmaciones en Sinaloa

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Filmaciones de Sinaloa, una iniciativa que busca incentivar la industria cinematográfica y audiovisual en la entidad.

La ley tiene como objetivo facilitar la realización de proyectos cinematográficos mediante asesoría en trámites, el acceso a bienes públicos como locaciones a través de un catálogo estatal y la organización de festivales y eventos que promuevan la identidad cultural de Sinaloa.

Durante la discusión del dictamen, el Diputado Kristiam Alexis Espinoza García se pronunció a favor de la aprobación de la ley, al señalar que representa una oportunidad para visibilizar el talento sinaloense y atraer producciones que contribuyan al desarrollo cultural y económico del Estado.

“Lo que buscamos es simple, es dar un impacto en los sinaloenses y que se establezca la posibilidad de dar una industria fílmica, que se den las condiciones claras para las producciones”, expresó.

La Diputada Sthefany Rea Reátiga respaldó la iniciativa al considerar que permitirá generar apoyos para quienes buscan desarrollar proyectos cinematográficos, además de ampliar los espacios de creación artística en Sinaloa.

Tras las intervenciones de los Legisladores, el Pleno aprobó la Ley de Filmaciones de Sinaloa.

En el proceso también participaron ciudadanos y promotores culturales que aportaron propuestas para fortalecer esta nueva legislación enfocada en impulsar la producción cinematográfica en la entidad.