Aprueba Congreso Presupuesto 2026 para Sinaloa; reasignan $354.8 millones a salud, educación, campo y seguridad

Por unanimidad de las diputadas y diputados asistentes a la Sesión Ordinaria de este martes, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 78 mil 344 millones 23 mil 814 pesos, así como reasignaciones por 354 millones 830 mil pesos a diversos programas y dependencias estatales, monto que se concentrará principalmente en los sectores salud, educación y desarrollo rural.

Las reasignaciones, previamente avaladas por la Comisión de Hacienda Pública y Administración y votadas sin modificaciones por el Pleno, se distribuyeron en salud, educación, seguridad y campo.



Salud, principal destino de las reasignaciones

Los Servicios de Salud de Sinaloa recibirán 144 millones 680 mil pesos, lo que representa la mayor bolsa reasignada.

De este monto, 138 millones se destinarán al fortalecimiento de programas de salud, mientras que se asignaron recursos complementarios para rubros específicos:

• 2 millones para salud mental de la niñez,

• 2 millones para atención del espectro autista,

• 1.5 millones para becas destinadas a combatir adicciones,

• 1 millón 180 mil pesos para la campaña contra el dengue.



Educación Pública y Cultura captará 104.5 millones

La Secretaría de Educación Pública y Cultura fue el segundo sector más favorecido con 104 millones 500 mil pesos.

Estas reasignaciones se orientarán principalmente a infraestructura escolar (60 millones) y 38 millones a la Universidad Autónoma de Occidente.

También se etiquetaron recursos para instituciones con cobertura específica:

• 3 millones para la Universidad Autónoma Indígena de México,

• 2 millones para equipamiento de aulas USAER,

• 1.5 millones para la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.



Campo y mujeres rurales, tercera prioridad

La Secretaría de Agricultura y Ganadería recibirá 55 millones de pesos, de los cuales:

• 25 millones serán para el Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo,

• 15 millones para el programa de Mujeres Rurales,

• 15 millones para la compra de semilla de sorgo.

Asimismo, se reasignaron 10 millones de pesos a la Secretaría de Economía dentro del programa “Equipa Sinaloa”, orientado también a mujeres rurales.



Bienestar Animal, Cultura, Seguridad y Protección Civil

Otros rubros incluidos dentro de las reasignaciones son:

• 10 millones a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, de los cuales 7 millones son para Casa Bienestar Animal y 3 millones para acciones de vivienda.

• 4 millones al Instituto Sinaloense de Cultura para mejoramiento de infraestructura cultural.

• 4 millones 350 mil pesos a la Secretaría de Seguridad Pública, enfocados en incremento de percepciones para personal evaluador y preventivo.

• 5 millones al Instituto Sinaloense del Deporte para el programa “Sinaloa, semillero de campeones”.

• 15 millones para adquisición de embarcaciones menores, motores marinos e infraestructura mediante la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

• 2.3 millones al Instituto Estatal de Protección Civil, de los cuales 2 millones serán para equipamiento de bomberos y 300 mil pesos para Bomberos de la Región del Évora.



Ingresos y egresos públicos para 2026

El total de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 78 mil 344 millones 23 mil 814 pesos, de los cuales:

• 65 mil 625 millones 672 mil 722 pesos provendrán de recursos federales,

• 9 mil 845 millones 290 mil 24 pesos de la aplicación de la Ley de Hacienda y el Código Fiscal del Estado,

• 2 mil 873 millones 61 mil 68 pesos serán derivados de financiamiento.



En cuanto al gasto:

• 31 mil 991 millones 588 mil 78 pesos serán ejercidos por el Poder Ejecutivo,

• 43 mil 118 millones 255 mil 819 pesos por entidades paraestatales y organismos,

• 610 millones 878 mil 426 pesos por el Poder Legislativo,

• 1 mil 686 millones 917 mil 484 pesos por el Poder Judicial,

• 1 mil 686 millones 917 mil 484 pesos por órganos autónomos.