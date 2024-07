CULIACÁN._ Aprobó el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizar manifestaciones en el Palacio Nacional de la Ciudad de México para buscar diálogo con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener la supuesta persecución política.

De la misma manera, pedirle al Mandatario Nacional protección para todos los universitarios, esto por el atentado que sufrió Arnoldo Valle Leyva, titular de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el pasado viernes.

En el día mencionado y alrededor de las 14:00 horas, se registró un ataque a balazos en el interior de las instalaciones de la Torre de Rectoría de la universidad, siendo agredido por el arma de fuego Valle Leyva.

Ante lo anterior, en la sesión ordinaria del Consejo Universitario señalaron que desde el atentado se han sentido vulnerables, siendo uno de ellos Roberto Garay, director de la Facultad de Enfermería.

“Yo creo que todos aquí nos sentimos vulnerables y sabemos que nuestra seguridad también está de por medio por esta lucha que todos nosotros la vamos a llevar en nuestro estado y fuera de nuestro estado”.

Señaló que la UAS se tiene que mover al Palacio Nacional y exigir el respeto que se merece cada universitario y personal administrativo de la Casa Rosalina.

“El Comité de Defensa de la Autonomía valore si este Consejo tiene que ir a Palacio Nacional, tiene que ir a la Secretaría de Gobernación o tiene que ir al Tercer Piso de Sinaloa para exigir respeto por la seguridad de los universitarios y respeto por la autonomía de nuestra universidad”.

“Debemos de irnos al Zócalo a exigir respeto a la autonomía y seguridad en Sinaloa para los universitarios y para la sociedad sinaloense”, expresó.

En la misma sintonía, la directora de la preparatoria Antonio Rosales de Mazatlán, Norma Olvera, propuso que el próximo Consejo Universitario se de en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir al Mandatario Nacional que escuche su lucha.

“Propongo en este escenario del Consejo Universitario que vayamos a la Ciudad de México, que vayamos al Zócalo de la ciudad y que llevemos un próximo consejo universitario allá, en el cual exijamos a quien nos gobierna hoy que nos escuche, porque sabemos que el presidente ha dado muestras de disposición de resolver este conflicto”.

Otra maestra de la universidad, Fabiola Heredia, manifestó estar de acuerdo, ya que tanto el Gobierno de Sinaloa como el Congreso del Estado les ha querido escuchar.

“Ya no con el Gobernador, ya no con el Congreso del Estado, porque no nos quieren ver ni nos quieren escuchar. Yo creo que así como otros compañeros universitarios han hecho la propuesta, nos tenemos que ir con el Presidente de la República y recordarle la frase que tanto dice ‘abrazos no balazos’...”.

Después, Wenceslao Plata Rocha, vicerrector regional de la zona centro dio a conocer el plan de acción que llevarán a cabo y que todas son propuestas de los mismos universitarios.

“Es un plan de acción recabado de las voces de todas y todos los compañeros universitarios de los Comité de Defensa de la Autonomía que integran una serie de acciones que vamos a implementar en lo inmediato”.

Plata Rocha indicó que realizarán una caravana en el Palacio Nacional, movilizaciones permanentes en las plazas públicas y edificios gubernamentales, volanteos informativos en cada casa, perifoneos en los principales cruceros y demás actividades estratégicas.

Por último, el encargado del Despacho de Rectoría de la Máxima Casa de Estudios manifestó que su postura ya la han respaldado numerosas figuras públicas, como jueces y magistrados; además de contar con la disposición de López Obrador para mantener un diálogo.