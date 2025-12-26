Aprueba Eldorado tabulador salarial; Alcalde percibirá 65 mil pesos mensuales

El Ayuntamiento de Eldorado aprobó su tabulador de remuneraciones para funcionarios y personal municipal, en el que se fija un sueldo bruto mensual de 65 mil pesos para el Presidente Municipal.

De acuerdo con el documento, las y los regidores percibirán 40 mil pesos mensuales, mientras que el Síndico Procurador tendrá un salario de 45 mil pesos.

En el mismo rango se encuentran el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito y el Tesorero Municipal, con 45 mil pesos cada uno.

El tabulador establece que el Secretario del Ayuntamiento contará con un sueldo bruto de 40 mil pesos mensuales. En tanto, los policías municipales percibirán 20 mil pesos al mes, de acuerdo con lo aprobado por el Cabildo.

En los niveles directivos, los directores municipales tendrán percepciones que van de 30 mil a 35 mil 400 pesos, mientras que los subdirectores podrán recibir entre 20 mil y 35 mil pesos mensuales, dependiendo del área.

Para los mandos medios, los jefes de departamento cuentan con salarios que oscilan entre 15 mil y 25 mil pesos, mientras que puestos como juez de barandilla, médico y titulares de áreas técnicas se ubican en un rango de 18 mil a 20 mil pesos.

En contraste, los salarios más bajos del tabulador corresponden a personal operativo como veladores, con ingresos de entre 8 mil y 12 mil pesos, intendentes, con hasta 10 mil pesos, y peones de limpieza y mantenimiento, con percepciones cercanas a los 10 mil pesos mensuales.

El tabulador de sueldos y salarios forma parte del Decreto Municipal número 24, aprobado por unanimidad del Cabildo en sesión extraordinaria celebrada el 8 de octubre de 2025, y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el 26 de noviembre, como parte de los ajustes derivados de la nueva estructura administrativa del Municipio.