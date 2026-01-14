Aprueba IEES $77 millones para Morena en 2026; el PRI y el PAN gastarán otros $44 millones

Para el 2026, Morena podrá gastar en Sinaloa hasta 77 millones de pesos y entre el Acción Nacional y el Revolucionario Institucional otros casi 50 millones, según los montos aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

La aprobación de la actualización se aprobó este miércoles, en una sesión extraordinaria y virtual, que detalló los montos que cada instituto político recibirá durante el 2026, y que incluyen el financiamiento público para gastos ordinario permanente y para gastos de actividades específicas.

La consejera electoral y titular de Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Carmen Julieta Rodríguez Campos, precisó que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que esta adecuación se basa en la actualización anual realizada por el INEGI al valor de la Unidad de Medida y Actualización, fijada en 117.31 pesos para el año 2026.

Morena recibirá 77 millones 164 mil 282.91 pesos de monto total, que se divide en 74 millones 916 mil 779.52 pesos de gasto ordinario y 2 millones 247 mil 503.39 de actividades; el PRI es el segundo partido con mayor monto a recibir, con 22 millones 850 mil 888.82 pesos, y le sigue el PAN con 22 millones 540 mil 617.91 pesos.

Luego aparecen los otros partidos, como el Movimiento Ciudadano, con 17 millones 731 mil 364.67 pesos totales; el PAS con 16 millones 967 mil 404.88 pesos; el Verde Ecologista de México con 16 millones 494 mil 708.81 pesos y el Partido del Trabajo, con 13 millones 839 mil 748.74 pesos.

Según explicó el IEES, la actualización del monto para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2026, y con fundamento en la LIPEES, establece que dicha cantidad resulta de multiplicar el total de la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral con fecha de corte al 31 de julio de 2025, que es de 2 millones 388 mil 481 ciudadanos y ciudadanas, por el 65 por ciento de la UMA vigente para este año, el cual da como resultado 182 millones 125 mil 258.97 pesos.

Dicho monto se distribuirá con el 30 por ciento (54 millones 637 mil 577.69 pesos), en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con derecho a financiamiento, y el 70 por ciento (127 millones 487 mil 681.28 pesos), conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputaciones inmediata anterior.

En el caso de las actividades específicas, el financiamiento resulta del monto total anual equivalente al 3 por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias, resultando así la cantidad de 5 millones 463 mil 757.77pesos, de la cual el 30 por ciento, (1 millón 639 mil 127.33 pesos) se repartirá en forma igualitaria entre los partidos políticos y el 70 por ciento, (3 millones 824 mil 630.44 pesos) , se canalizará según el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS EN 2026

Partido Monto

PAN $22’540,617.91

PRI $22’850,888.82

PT $13’839,748.74

PVEM $16’494,708.81

MC $17’731,364.67

PAS $16’967,404.88

Morena $77’164,282.91

Total $187’589,016.74