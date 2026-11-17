La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la propuesta para que Sibely Cañedo Cázarez ocupe el cargo de consejera periodística del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Culiacán.

Durante una reunión de trabajo celebrada este martes, la comisión, presidida por la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, determinó que Cañedo Cázarez cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria para ocupar dicha representación, según lo detallado en el acuerdo.

La creación de este cargo y el instituto responden a la necesidad de fortalecer los mecanismos de salvaguarda para periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad, un sector que enfrenta riesgos en el ejercicio de su labor.

El acuerdo aprobado por los legisladores estipula que Cañedo Cázarez ocupará el cargo por un periodo de cuatro años, conforme a lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.

Los diputados Yeraldine Bonilla Valverde, Karina Isabel Franco Meza y Hólincer Castro Marañón votaron a favor de la propuesta.

El acuerdo será turnado ahora al Pleno del Congreso del Estado para su consideración final. En caso de aprobación, se notificará a la aspirante para que rinda la protesta de ley.