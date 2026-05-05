Aprueban diputados reestructurar cuatro comisiones tras licencia de Antelo Esper

El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves la reestructuración de cuatro Comisiones Permanentes luego de la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Bernardino Antelo Esper, autorizada el pasado 28 de abril.

Mediante el Acuerdo 87 de la Junta de Coordinación Política, los legisladores avalaron los cambios en las comisiones de Hacienda Pública y Administración, Desarrollo Urbano y Movilidad, Turismo, y Protección Civil, con el argumento de garantizar la continuidad en el análisis y dictaminación de iniciativas y decretos.

Antelo Esper formaba parte de dichas comisiones, por lo que su salida obligó a un reajuste en la integración de cada una.

Así quedaron las comisiones

Hacienda Pública y Administración: La preside el diputado Ambrocio Chávez Chávez; como secretaria quedó Irma Guadalupe Moreno Ovalles, y como vocales Víctor Antonio Corrales Burgueño, Erika Rubí Martínez Rodríguez y Rita Fierro Reyes.

Desarrollo Urbano y Movilidad: Juan Diego Aranzubia Iturrios asumió la presidencia; Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez quedó como secretario. Son vocales Lauro Gallardo Castro, Aidee Corrales Corrales y Nancy Yadira Santiago Marcos.

Turismo: La encabeza Luz Verónica Avilés Rochín, con Lauro Gallardo Castro como secretario. Completan la integración Elizabeth Ramírez Tirado, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo y Carlos de Jesús Escobar Sánchez como vocales.

Protección Civil: Reynalda Leyva Urías preside; Hólincer Castro Marañón funge como secretario. Como vocales quedaron Briseida Valenzuela Buichia, Lauro Gallardo Castro y Jorge Antonio González Flores.

Tras la aprobación del acuerdo, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, instruyó a la Secretaría General del Congreso a darle cumplimiento. Los cambios entraron en vigor de inmediato.