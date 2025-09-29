$!Aprueban en la UAS someter a votación la reingeniería financiera

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa aprobó de manera unánime este lunes someter a votación la propuesta de la reingeniería financiera impulsada por la administración universitaria. Será la Comisión de Elecciones y Consultas la encargada de organizar la votación el próximo viernes 10 de octubre en la que podrán participar tanto trabajadores activos como jubilados de la institución. Estiman que cerca de 18 mil personas formen parte del proceso: alrededor de 12 mil activos y poco más de 6 mil jubilados. El Rector, Jesús Madueña Molina presentó ante el Consejo Universitario la propuesta que fue recibida entre aplausos y muestras de respaldo.

En su exposición, Madueña Molina explicó que la reingeniería financiera responde a la falta de recursos a nivel nacional y la presión que existe para que la UAS genere mecanismos propios de ahorro. “Si asumimos la reingeniería estaremos garantizando que la universidad siga apoyando con un 20 por ciento menor a nuestro salario, pero que representa la oportunidad de un adecuado nivel de vida. Dicho de otra forma de no asumir la reingeniería la universidad sólo tendrá recursos para pagarle al personal activo”. Señaló que uno de los principales reclamos a nivel federal es el tema de las pensiones, pues actualmente la universidad enfrenta el compromiso de pagar doble jubilación sin aportaciones a un fondo.





Añadió que dentro de las medidas planean compactar grupos y unidades académicas, ajustes a prestaciones y descuentos a funcionarios de alto nivel. Asimismo, afirmó que en conjunto con el área de recursos humanos y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa revisarán cada unidad académica para recortar a personal que no sea necesario. “Yo le pido a los directores que nos ayuden a tratar de no tener grupos por tener grupos, hay que reducir el número de grupos para ir reduciendo la contratación de personal que le permita la universidad, ahorrar recursos”. “Vamos a compactar unidades académicas para ahorrar en burocracia; y otro punto más a todos los funcionarios se le va a reducir un 10 por ciento el salario de manera directa como muestra de que queremos aportarle a la solución de la universidad. Algo más, con el sindicato y con recursos humanos hay una comisión porque vamos a revisar unidad académica por unidad académica, es un compromiso que lo hago aquí en el Consejo universitario unidad académica por unidad académica para revisar también en las unidades organizacionales y donde tengamos personal demás tendremos que sacrificar y hacer recortes para salvar a la Universidad autónoma de Sinaloa”, aseguró.

LA PROPUESTA Los principales ejes de esta propuesta de reforma consisten en crear un fideicomiso que dé un respaldo al sistema de pensiones de la institución. Para ello, a los funcionarios de alto nivel se les aplicará un descuento del 10 por ciento adicional a su aportación. A los trabajadores activos de la UAS que tengan derecho de la Ley del IMSS de 1973 se les retendrá el 5 por ciento de la nómina, y se aumentará un 2 por ciento cada año hasta alcanzar el 15 por ciento. Una vez que se jubilen, la retención subirá al 20 por ciento.