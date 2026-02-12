Aprueban en Sinaloa licencia de manejo permanente; costará alrededor de $2 mil en 2026

El Congreso del Estado aprobó este jueves la creación de la licencia de manejo permanente en Sinaloa, una propuesta impulsada por el Gobernador Rubén Rocha Moya con la que se busca generar ahorro para las familias sinaloenses y agilizar los trámites en materia de movilidad.

La iniciativa contempla reformas y adiciones a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, así como a la Ley de Hacienda del Estado, para establecer formalmente esta nueva modalidad de licencia para automovilistas y motociclistas particulares.

El costo será equivalente a 18 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor vigente de la UMA en 2026, fijado en 117.31 pesos diarios, el monto total a pagar será de aproximadamente 2 mil 112 pesos por única ocasión.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la medida permitirá que los ciudadanos dejen de realizar renovaciones periódicas, lo que representa un ahorro a mediano y largo plazo, además de reducir la carga de trabajo en las oficinas de Vialidad y Transportes.

El director de Vialidad y Transportes, Marco Antonio Osuna Moreno, destacó que la aprobación responde a una demanda ciudadana y tiene como objetivo beneficiar directamente la economía familiar.

“Estamos muy contentos porque el día de hoy el Congreso aprobó la iniciativa presentada por el Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para la posibilidad de que las y los sinaloenses puedan tener una licencia permanente; esto viene a beneficiar sin duda alguna en el bolsillo de las familias sinaloenses, que es el objetivo de esta licencia permanente”, dijo.

Actualmente, en Sinaloa se realizan cada año alrededor de 300 mil renovaciones de licencias y cerca de 70 mil expediciones nuevas, lo que suma más de 370 mil trámites anuales. Con la implementación de la licencia permanente, se prevé una disminución considerable en estos procesos administrativos.