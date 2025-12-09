Aprueban facultad para que el Gobierno de Sinaloa contrate préstamos por un total de hasta $2,200 millones

El Congreso del Estado aprobó este martes el dictamen que otorga facultades al Gobierno de Sinaloa para contratar uno o varios financiamientos por un monto máximo de 2 mil 200 millones de pesos, destinados principalmente a proyectos productivos y obra pública.

La autorización establece que los créditos podrán adquirirse a un plazo de hasta 20 años, de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo estatal.

Durante la sesión, el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda Pública y Administración fue sometido a votación del Pleno, donde obtuvo la mayoría requerida para su aprobación.

El documento define los lineamientos bajo los cuales el Gobierno estatal podrá gestionar los financiamientos, así como los mecanismos de control y seguimiento previstos por la legislación en materia de deuda pública.

En la votación, los diputados Juana Minerva Vázquez González y Pedro Villegas Lobo, ambos del grupo parlamentario de Morena, fueron los únicos que se manifestaron en contra de la autorización.

Ambos legisladores habían fijado previamente su postura, argumentando que el Estado mantiene deudas recientes y que no se presentó un proyecto integral de inversión que detalle las obras que serían financiadas.

La aprobación se da en el marco del análisis del paquete económico estatal para 2026, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. El financiamiento autorizado formará parte de los mecanismos que el Ejecutivo podrá utilizar para ejecutar obras públicas durante los próximos años, conforme a las disposiciones que establecen los decretos aprobados por el Congreso.

La resolución del Pleno deja abierta la etapa de contratación, en la que el Gobierno estatal deberá seleccionar a las instituciones financieras y formalizar los créditos bajo los términos permitidos por la ley.