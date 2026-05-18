Aprueban lista de proveedores del programa de dotación de uniformes y útiles escolares gratuitos para 2026

Los proveedores de uniformes y útiles escolares que se encargarán de la entrega de los paquetes gratuitos a los padres y madres de familia de Sinaloa fueron aprobados por el Comité Estatal Operativo del Programa.

La lista de proveedores será divulgada para que los padres y madres de familia seleccionen el de su mayor preferencia y asistan al canje de los paquetes a partir del mes de agosto de 2026, de acuerdo a la letra de sus apellidos.

En esta segunda Sesión Ordinaria del Comité Estatal Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa se aprobó el siguiente esquema:

- Del 3 al 9 de agosto, niñas y niños con su primer apellido con las letras A, B, C, D, E y F.

- Del 10 al 16 de agosto, estudiantes con su primer apellido con las letras G, H, I, J, K, L, M, N y O.

- Del 17 al 23 de agosto, alumnas y alumnos con su primer apellido con las letras P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

- Del 24 de agosto en adelante, hasta el cierre del programa, quienes no hayan realizado el canje.

Durante el próximo Ciclo Escolar 2026-2027, se espera beneficiar a una matrícula total de 481 mil 690 alumnos de Educación Básica, incluido CONAFE, distribuidos de la siguiente manera: 89 mil 193 de Preescolar, 253 mil 958 de Primaria, 2 mil 329 de Primaria Indígena y 136 mil 210 de Secundaria, quienes recibirán dos uniformes y un paquete de útiles cada uno y, en el caso de Preescolar, tendrán además un par de calzado deportivo.

Durante la sesión se puso a consideración el inicio de los trabajos para la revisión del Reglamento de la Ley para la dotación de este programa, con el propósito de segmentar sus respectivas Reglas de Operación.

La sesión fue presidida por Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura, con la presencia de Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; el Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso Estatal; Silvia Evelyn Ward Bringas, subsecretaria de Educación Básica; así como representantes de diversas secretarías e instituciones participantes.