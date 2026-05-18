$!Aprueban marco normativo en su Primer Consejo General para la FEUAS

El presidente de la FEUAS, Ángel Gamaliel Cañedo Reyes, destacó que este primer consejo representa el inicio de la consolidación institucional de la federación.

Durante la sesión ordinaria, que fue declarada legalmente instalada por el secretario de Organización, Sebastián Amador, se aprobaron los documentos normativos que regirán el funcionamiento interno de la organización, buscando consolidarla como un organismo abierto y cercano a la comunidad.

En lo que se calificó como un momento histórico para la representación estudiantil, la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró su Primer Consejo General, sentando las bases para una nueva etapa de participación del alumnado en la vida universitaria.

“Hoy no es una reunión cualquiera, hoy se celebra una sesión, y no es una sesión más. Estamos dando un paso histórico en la consolidación de un proyecto estudiantil que nació de la convicción de las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, señaló Cañedo Reyes.

Como parte del orden del día, se aprobaron el Reglamento de Responsabilidades y Sanciones, la Declaración de Principios, el Código de Ética, los lineamientos de afiliación y la integración de diversas comisiones de trabajo.

Estos documentos establecerán las reglas para la operación y organización de las representaciones en las distintas unidades académicas del estado.

Cañedo Reyes subrayó que la meta principal es fortalecer la participación universitaria y asegurar que la FEUAS sea una organización que escuche a los jóvenes.

“La FEUAS no pretende ser un espacio cerrado ni distante; queremos construir una federación cercana a las y los estudiantes, donde cada voz cuente, donde existan oportunidades reales de participación”, expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a impulsar la creación de sociedades de alumnos en aquellos espacios donde actualmente no existen, con el fin de ampliar la cobertura de la federación.

Al clausurar la jornada, el líder estudiantil reiteró que esta sesión permitió establecer los cimientos operativos para que la federación tenga presencia y funcionalidad en todo el territorio sinaloense, marcando formalmente el inicio de sus actividades normadas.

“Hoy es un momento histórico. Como federación, se aprobaron las bases para el funcionamiento de la organización y para tener una mayor estructura en todo el estado de Sinaloa, con toda la representación estudiantil y en cada unidad académica”, concluyó.