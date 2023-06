CULIACÁN._ El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Hacienda Municipal que envió el Gobernador Rubén Rocha Moya, ante la compra de maíz a productores por parte del Gobierno del Estado.

Un día después de ser leída, la iniciativa fue dictaminada este miércoles y aprobada en sesión extraordinaria; con la reforma se habilita a todos los involucrados en el proceso de compra de poder retener y enterar el impuesto del predial rústico, ello porque ni el Gobierno del Estado, ni Seguridad Alimentaria Mexicana podían hacerlo con la ley anterior, dejando un vacío legal respecto a la compra de maíz por parte del Estado.

“¿Por qué la prontitud de hacer las cosas? Que es la parte de porqué sacarla tan rápido la iniciativa, porque las cosechas no tienen tiempo, no podemos esperar a que esto pase, al contrario, yo creo que si no lo hacíamos ya, esto se iba a complicar”, señaló el Diputado Jesús Ibarra Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda.

“Esta es una respuesta oportuna y rápida de este Congreso y muchas gracias a todas las bancadas”.

La reforma establece como retenedores del Impuesto Predial Rústico a los adquirentes de productos obtenidos de la actividad agrícola, acuícola, ganadera, porcícola y avícola, así como las personas físicas o morales que por cualquier título funjan como intermediarios o mediadores entre productores o adquirentes quienes deberán retener al productor el impuesto predial tratándose de predios rústicos.

Impuesto que deberán enterarse ante la Oficina Recaudadora correspondiente a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se hubieren recibido o adquirido los bienes antes señalados, mediante la presentación de una declaración en la que se indique la fecha de adquisición de los productos, el importe total pagado y la clave catastral de los predios donde se produjeron, debiendo entregar constancia de la retención del impuesto al productor.

Los productores deberán recabar y conservar por el término de cinco años, los recibos o documentos mediante los cuales se compruebe que los impuestos causados fueron debidamente cubiertos o retenidos.

Las Tesorerías Municipales podrán celebrar convenios con los retenedores de este Impuesto Predial Rústico, con el objeto de facilitar la forma de recaudación del mismo.

“El Impuesto Predial Rústico juega un papel importante en los municipios, al menos en su mayoría que usan y utilizan para resolver las demandas sociales de la ciudadanía”, enfatizó la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de la Comisión de Hacienda.

El dictamen fue elaborado este miércoles previo a la sesión extraordinaria, sin embargo, atendió modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense con respecto a la iniciativa enviada al Congreso, informó la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, coordinadora de la bancada del PAS.

“La iniciativa que venía al principio traía un aumento a dos actividades primarias que son aumento de impuesto del 0.5 subirlo al 1.0 los porcícolas y los avícolas, y dijimos nosotros no estamos de acuerdo en la política de aumentar los impuestos”, detalló la Legisladora.

“Nosotros hicimos ese señalamiento al presidente de Jucopo y dijimos nosotros no vamos a ir mientras esté ese aumento ahí, ese impuesto a esas dos actividades primarias”.