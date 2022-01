Aprueban reforma contra veto de Quirino: van por cobro correcto del predial a campos de golf

Contra privilegios, contra corrupción y contra injusticias, destacó la legisladora Victoria Sánchez Peña que es la finalidad del dictamen aprobado para cobrar el impuesto predial a los campos de golf, cobro que se consideró con privilegios a los espacios a los cuales no tiene acceso toda la ciudadanía y se legisló para ello la pasada legislatura, pero fue vetado por el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Fue la mayoría del Pleno de la 64 Legislatura, exceptuando a integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, que aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, presidida por Jesús Ibarra Ramos, que aprobó rechazar el veto que el Ejecutivo hizo al Decreto 530, y en específico al Artículo 35 fracción 4 de la Ley de Hacienda Municipal

“Quienes integramos la Comisión de Hacienda Pública y Administración, después de realizar un análisis riguroso de los aspectos legales y constitucionales que envuelven la reforma que hoy nos ocupa como Pleno, llegamos al entendimiento y conclusión de que lo observado por el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya no se ajusta a la nueva realidad tributaria y a la nueva forma de gobernar tenemos que poner el interés de los ciudadanos”, dijo Ibarra Ramos.

El Presidente de la Comisión enumeró tres argumentos para superar el veto, que son:

Primero, señaló que no existe coincidencia con el argumento del ex Gobernador de que la consecuencia de derogar el régimen especial para los campos de golf provocará que los propietarios no paguen el impuesto predial.

Segundo, indicó que es impreciso asegurar que el Congreso no puede reformar el marco normativo tributario por el principio de confianza legítima al que hizo referencia Ordaz Coppel, ya que dicho principio no es aplicable a los actos legislativos encaminados a plasmar la nueva realidad social, económica y tributaria de nuestro estado, que elimina privilegios fiscales.

Tercero y último, manifestó que si llegara a existir alguna discrepancia en la interpretación de la norma, serán las autoridades competentes, en este caso las y los jueces, quienes resuelvan dicha situación.

Visita al Congreso

El Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acudió al recinto legislativo en el marco de la aprobación del dictamen sobre el cobro sin privilegios a los campos de golf, para reconocer el esfuerzo de la legislatura por aprobar este tipo de reformas, la cual también fue promovida por el Alcalde en su primer periodo al frente de Culiacán.

“La razón por la que se debe cobrar más a un terreno baldío que a un terreno con propiedad en ocasiones, es porque es acaparamiento de los ricos en pleno centro de la ciudad y no podemos permitir tener terrenos ociosos esperando que suban de valor a costa de que el desarrollo de la ciudad así lo permita para luego venderlo a precios exorbitantes y estar teniendo ganancias ilícitas, esa especulación daña la imagen de la ciudad y la economía”, señaló.