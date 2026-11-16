El Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable aprobó por unanimidad el programa de siembras para el ciclo agrícola otoño-invierno 2026-2027, que contempla una superficie de 670 mil 036 hectáreas en Sinaloa.
Durante la sesión, encabezada este lunes por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, se informó que los principales cultivos serán maíz, frijol, garbanzo y trigo, en un ciclo para el que las autoridades prevén mejores condiciones de disponibilidad de agua.
De acuerdo con el programa presentado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal, se proyecta sembrar 350 mil hectáreas de maíz, 65 mil 500 de frijol, 55 mil de garbanzo, 53 mil de trigo y 30 mil de sorgo.
También se contemplan superficies para cultivos de papa, caña, sandía, tomate, chile y pepino, además de 40 mil hectáreas de mango.
La Gobernadora reiteró el respaldo de su administración al sector agrícola y aseguró que se mantendrá la coordinación con el Gobierno federal y los organismos de productores.
“Este 2026, la aportación presupuestal del Gobierno Federal alcanza al menos los 5 mil millones de pesos, y en lo que respecta al Gobierno del Estado, las productoras y productores sinaloenses tienen en este gobierno a una aliado incondicional”, expresó.
Domínguez Nava señaló que las condiciones actuales de disponibilidad de agua permitirán avanzar en mejores circunstancias durante el próximo ciclo agrícola.
Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, José Luis Acosta Rodríguez, informó que las presas de Sinaloa se encuentran al 53 por ciento de su capacidad total, con más de 8 mil millones de metros cúbicos almacenados.
De acuerdo con los pronósticos del organismo, esta disponibilidad de agua permitiría garantizar un ciclo agrícola promedio, por lo que el funcionario consideró que el recurso hídrico no representará un problema para las siembras.
En tanto, el secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Ismael Bello Esquivel, reiteró que mantendrán el acompañamiento a los productores y la coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal para atender los retos del campo sinaloense.