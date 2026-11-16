El Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable aprobó por unanimidad el programa de siembras para el ciclo agrícola otoño-invierno 2026-2027, que contempla una superficie de 670 mil 036 hectáreas en Sinaloa.

Durante la sesión, encabezada este lunes por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, se informó que los principales cultivos serán maíz, frijol, garbanzo y trigo, en un ciclo para el que las autoridades prevén mejores condiciones de disponibilidad de agua.

De acuerdo con el programa presentado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal, se proyecta sembrar 350 mil hectáreas de maíz, 65 mil 500 de frijol, 55 mil de garbanzo, 53 mil de trigo y 30 mil de sorgo.

También se contemplan superficies para cultivos de papa, caña, sandía, tomate, chile y pepino, además de 40 mil hectáreas de mango.