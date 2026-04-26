Apuesta Culiacán por salud mental integral reforzando estrategias en escuelas y comunidades

Con el objetivo de implementar la educación en salud desde las generaciones más tempranas, la Dirección de Salud Municipal de Culiacán ha fortalecido el programa multidisciplinario “Nutriendo cuerpos, mentes y futuro”, enfocado en la prevención y atención integral de la ciudadanía.

Jesús Salvador Torres Flores, director de Salud Municipal, informó que este esfuerzo no se limita únicamente a la salud física, sino que busca un equilibrio emocional y mental que impacte positivamente en el rendimiento académico y la convivencia social de niños y adolescentes.

“Nuestro objetivo es implementar la educación en la salud desde nuestras generaciones más pequeñas y esto está conformado por un equipo de diferentes especialidades”, indicó.

En el marco del mes de la niñez, la dependencia desarrolla la “Semana del Niño Sano”, una iniciativa que inició el 6 de abril y se extenderá formalmente hasta el 30, aunque por instrucción del Alcalde, las atenciones se mantendrán durante todo el año.

Hasta la fecha, se han brindado aproximadamente mil 250 atenciones psicológicas a estudiantes en lo que va del año.

El equipo, integrado por especialistas en nutrición, medicina general, odontología y psicología, trabaja directamente en planteles escolares, como la reciente intervención en la Secundaria Técnica 75 de la colonia Barrancos.

“Cuando los estudiantes gozan de bienestar emocional, tienen mayor capacidad para concentrarse, resolver problemas y relacionarse sanamente”, destacó.

También señaló que estas acciones permiten detectar a tiempo problemas como depresión, ansiedad, bullying o conductas de riesgo.

Enfatizó que la salud debe entenderse como un bienestar completo: físico, mental, emocional e incluso espiritual.

Según han detectado en los módulos de atención, el estrés y los problemas de salud mental suelen manifestarse en padecimientos físicos como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas e incluso problemas dermatológicos.

“No podemos separar una cosa de la otra porque todo va englobado. ¿De qué me sirve estar bien físicamente si mentalmente o emocionalmente no lo estoy?”, cuestionó.

Para la población en general, la Dirección de Salud mantiene un módulo de detecciones oportunas ubicado a la entrada del Ayuntamiento de Culiacán, a mano derecha.

En este punto, ciudadanos pueden acceder de manera gratuita a la toma de presión arterial, glucosa, pruebas rápidas de VIH, hepatitis y sífilis, seguimiento médico y canalización con especialistas en caso de parámetros alterados.

El horario de atención es de las 08:30 de la mañana a las 13:00 de la tarde.

Estas estrategias se realizan en coordinación con el sistema DIF Municipal, a través de programas como “Sanamente”, y bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar.

Torres Flores puntualizó que, aunque se prioriza a los sectores más vulnerables, la atención está abierta a toda la ciudadanía y empresas que busquen colaboración para talleres de bienestar mental.