$!Apuesta Gobierno de Sinaloa al Mundial 2026 para promover turismo y atraer visitantes

Con la meta de posicionar al estado como un destino turístico durante la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Sinaloa presentó la estrategia “Sinaloa: La Fiesta del Mundial”, con la que buscarán atraer visitantes nacionales y extranjeros aprovechando que México será una de las sedes del torneo.

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde señaló que el programa pretende extender el ambiente mundialista a todo el estado y utilizar el evento deportivo para promover la cultura, gastronomía y atractivos turísticos sinaloenses.

“Buscamos que esta fiesta mundialista llegue a todo Sinaloa, y que al mismo tiempo sirva para promover nuestra cultura, nuestra historia y gastronomía y todos los atractivos que nos distinguen”, expresó.

La mandataria estatal afirmó que el turismo representa una actividad fundamental para la economía de Sinaloa debido a la generación de empleos y al impacto económico en distintas regiones.

“Queremos que México triunfe en la cancha y aprovecharlo para que Sinaloa gane presencia como un destino de clase mundial, mostrando todo lo que podemos ofrecer”, agregó.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, explicó que la estrategia contempla acciones coordinadas con hoteleros, restauranteros, transportistas, cámaras empresariales y ayuntamientos de municipios turísticos y Pueblos Mágicos.

Detalló que el programa estará basado en cinco ejes: experiencia mundialista, promoción turística, gastronomía sinaloense, turismo de experiencia y cultura e identidad.