Apuesta Implan por la vivienda vertical para contener expansión urbana de Culiacán

CULIACÁN._ El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán ha puesto en marcha una estrategia que busca frenar la expansión horizontal de la ciudad y concentrar el desarrollo en zonas que ya cuentan con infraestructura y servicios.

Simei Cebreros Raygoza, titular de la institución, señaló que este cambio se formalizó a través de dos instrumentos clave, que son el programa parcial para la zona Centro y el programa de desarrollo urbano a nivel poblacional.

Ambos planes establecen como eje central el fomento a las edificaciones verticales, especialmente bajo un modelo de usos mixtos donde los primeros niveles se destinen al comercio y servicios, mientras que los pisos superiores se reserven para uso habitacional.

“El objetivo de esto es también aprovechar la dotación de infraestructura y servicios que tiene la ciudad para tratar de contener la ciudad y tratar de evitar esta expansión en Culiacán en las últimas décadas”, informó Cebreros Raygoza.

La nueva normativa no solo se aplica al primer cuadro de la ciudad, sino que se extiende a colonias emblemáticas como la Guadalupe, Chapultepec, Miguel Alemán y Jorge Almada.

Además, se han identificado las vialidades primarias de la capital como espacios idóneos para este tipo de construcciones.

“Todas estas vialidades implementan estas políticas para el desarrollo de vivienda vertical”, señaló.

En cuanto a las dimensiones de estos proyectos, la regulación establece que la altura dependerá de factores técnicos como el tamaño del lote y diversos coeficientes de ocupación y utilización del suelo.

No obstante, en los corredores urbanos se estima que las edificaciones alcanzan en promedio entre los 8 y 12 niveles.

Uno de los puntos críticos evaluados durante la elaboración de estos programas fue la capacidad de las redes de servicios públicos.

Tras realizar talleres de calibración con la academia, desarrolladores y especialistas, se coordinaron esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para asegurar que el territorio tenga la factibilidad técnica necesaria para soportar la nueva demanda de energía y agua.

Si bien cada proyecto deberá cumplir con trámites particulares, el diagnóstico general confirma que la ciudad tiene capacidad para absorber este crecimiento vertical.

Como una primera señal de estas políticas, recientemente se colocó la primera piedra de un desarrollo habitacional en el sector Centro, en la calle General Ángel Flores, a un costado del Cobaes 26.

Este proyecto, que consta de 16 departamentos, marca un precedente histórico al ser la primera construcción de vivienda que se realiza en el corazón de la ciudad en 22 años.

Los nuevos lineamientos entraron en vigor el pasado 25 de mayo, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

Actualmente, los documentos completos están disponibles para consulta pública en el portal oficial del Implan, permitiendo que la ciudadanía y los inversionistas conozcan a detalle las reglas que regirán el futuro urbano de Culiacán.