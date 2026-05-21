$!Aquatón 2026 rompe récord y reúne más de 1.2 millones de litros de agua en Sinaloa

El Aquatón 2026 logró reunir un millón 221 mil 122 litros de agua de consumo humano, con lo que superó la meta del año pasado y alcanzó la cifra más alta desde que inició esta jornada de apoyo para comunidades afectadas por la sequía en Sinaloa.

Con esta cifra, la edición 2026 rebasó los un millón 150 mil 668 litros obtenidos en 2025, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido en la participación ciudadana, de empresas, instituciones educativas y dependencias gubernamentales.