$!Aquatón 2026 rompe récord y reúne más de 1.2 millones de litros de agua en Sinaloa

El Aquatón 2026 logró reunir un millón 221 mil 122 litros de agua de consumo humano, con lo que superó la meta del año pasado y alcanzó la cifra más alta desde que inició esta jornada de apoyo para comunidades afectadas por la sequía en Sinaloa.
Con esta cifra, la edición 2026 rebasó los un millón 150 mil 668 litros obtenidos en 2025, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido en la participación ciudadana, de empresas, instituciones educativas y dependencias gubernamentales.
Las cifras históricas del Aquatón reflejan el aumento en la recaudación durante los últimos años, en 2022 la colecta fue de 479 mil 176 litros, en 2023 fue de 612 mil 832 litros, en 2024 de 828 mil 290 litros, y en 2025 de un millón 150 mil 668 litros.
El programa tiene como propósito abastecer de agua embotellada a familias y comunidades que enfrentan problemas de desabasto derivado de la sequía que afecta a distintas regiones de la entidad.
La edición de este año se desarrolló en medio de una crisis hídrica que mantiene bajos niveles de almacenamiento en las presas de Sinaloa y afecta principalmente a comunidades rurales.