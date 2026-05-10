$!‘Aquí estoy parada’: El testimonio de lucha y amor materno detrás de doña Choko

CULIACÁN._ En la esquina de la calle Morelos 665 norte, entre las calles Rafael Buelna y Antonio Rosales, se escribe día con día una historia de perseverancia que, en el marco del Día de las Madres, cobra un matiz especial.

María del Socorro Díaz González, mejor conocida como doña Choko, ha liderado por 26 años el emblemático negocio de raspados, convirtiéndose en un referente de esfuerzo para las mujeres de Culiacán.

“La gente me empezó a apoyar: ‘Doña Choko, usted puede otro año más’, así que aquí estoy”, compartió Díaz González.

Sus inicios crecieron casi de manera fortuita.

“Empecé, como les digo a todos, jugando con una mesita, un abanico y tres jarabitos”, señaló.

Doña Choko recordó sobre sus inicios, donde incluso echando a perder aprendió a perfeccionar las mieles que hoy son el alma del negocio.

A pesar del paso del tiempo y de contar con empleadas que son estudiantes, a quienes apoya con horarios flexibles para que sigan sus estudios, ella sigue siendo quien prepara personalmente las mieles cada mañana.

La vida de María del Socorro no ha estado exenta de pruebas, ya que durante la pandemia de Covid-19, enfrentó no solo el cierre de su local por tres meses, sino también la pérdida de su compañero de vida, Isaac Gaxiola Gastelo.

Su esposo era su mano derecha, encargándose del 50 por ciento de la operación, especialmente de las compras.

“Ahorita me las fleté sola”, dijo.