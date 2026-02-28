‘Aquí hay quien dirige un gobierno’: Érika Sánchez señala omisiones ante la violencia en Culiacán

CULIACÁN._ Durante la sesión ordinaria de Cabildo, la regidora Érika Sánchez Martínez lanzó una crítica hacia los tres niveles de gobierno, rechazando la postura de que la responsabilidad por la crisis de seguridad sea compartida de manera generalizada por todos los integrantes del cuerpo colegiado.

Al responder a comentarios de la regidora Cinthia Valenzuela, quien afirmó que todos son responsables, Sánchez Martínez fue tajante al señalar que existen mandos directos encargados de la paz pública.

“No, no es cierto. Aquí hay quien dirige un gobierno y se llama Claudia Sheinbaum en el País”, afirmó Sánchez Martínez.

La edil señaló a la Presidenta como la encargada del combate al narcotráfico y cuestionó la falta de acción para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

Sánchez Martínez lamentó que la capital sinaloense se encuentre en una situación crítica, describiéndola como la ciudad más violenta de México y la sexta más violenta del mundo.

Ante este panorama, cuestionó la aparente pasividad y falta de indignación de otros miembros del Cabildo.

“¿No les indigna? Es más fácil venir aquí a darle elogios al Presidente Municipal. Las cosas no están bien”, sentenció.

La regidora hizo un llamado a reconocer la realidad para poder tomar decisiones distintas en beneficio de la ciudadanía.

Señaló que los ediles de la actual administración no pueden asumir una responsabilidad que compete a las facultades ejecutivas.

Además, criticó que, en ocasiones, los regidores se limiten a levantar la mano para aprobar presupuestos destinados a seguridad pública, mujeres y jóvenes, sin un análisis profundo o una postura crítica ante los resultados.

Finalmente, Sánchez Martínez asignó la responsabilidad directa y legal de la situación actual al Gobernador Rubén Rocha Moya y al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendíbil, instando a las autoridades a asumir su papel en la gestión de la seguridad y el presupuesto público.