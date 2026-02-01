$!Árboles de amapa visten de colores el Centro de Culiacán

Como un aviso de que la primavera se aproxima, los árboles de amapa han comenzado a reclamar su lugar en el paisaje urbano de la capital sinaloense, tiñendo de matices rosas y amarillos las principales calles del primer cuadro de la ciudad.

Uno de los puntos de mayor esplendor es la Plazuela Álvaro Obregón, donde ciudadanos pueden observar el espectáculo visual que ofrecen estos ejemplares emblemáticos de la región.

Los alrededores de la Catedral y las aceras del Centro Histórico también lucen cubiertas por las alfombras naturales que forman los pétalos al caer.