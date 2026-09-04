$!Ariadna Montiel encabeza reunión de organización de Morena en Culiacán

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó este viernes en Culiacán una reunión de organización con la estructura del partido en Sinaloa, acompañada por la recién designada coordinadora estatal, Imelda Castro Castro.
Montiel Reyes explicó que la visita a Sinaloa forma parte de una serie de recorridos por los estados para dar seguimiento a la organización interna de Morena, luego de un proceso de afiliación en el que más de 12 millones de personas se incorporaron al partido.
Señaló que posteriormente se realizaron elecciones para definir las dirigencias a nivel de sección electoral, con las que se constituyeron alrededor de 70 mil comités seccionales, además de los comités municipales.
Ahora, dijo, corresponde a las coordinaciones estatales dar seguimiento a ese trabajo y fortalecer la organización territorial de Morena.
“Hay que concluir rápidamente nuestro proceso de organización que hemos iniciado desde 2025”, señaló.
La dirigente nacional añadió que el Instituto Nacional Electoral ya validó la afiliación de los partidos políticos correspondiente a este periodo y que Morena se mantiene como el partido con mayor número de afiliados en el País.
En Sinaloa, destacó, la principal encomienda será mantener la presencia del partido en territorio, fortalecer la afiliación y mantener informada y organizada a su estructura.
Indicó que estas tareas cobran relevancia ante el inicio del proceso electoral previsto para el 10 de septiembre, por lo que Morena busca concluir su proceso interno de organización.
La presidenta nacional del partido también defendió la designación de Imelda Castro como coordinadora estatal y aseguró que el proceso se realizó de manera transparente.
Explicó que quienes participaron en la contienda interna conocieron los resultados de las encuestas y que, una vez presentada la decisión, los participantes se sumaron en unidad al trabajo de Castro.
“Todos en unidad se sumaron con Imelda”, afirmó.
Calificó a Castro como una coordinadora “súper fuerte” y destacó su trayectoria política y su experiencia dentro de la izquierda.
“Es una mujer preparada, una mujer honesta, sencilla, cercana al pueblo”, dijo.
Montiel señaló que Castro tendrá entre sus principales tareas dar seguimiento a los trabajos de organización, mientras que los demás participantes del proceso podrán registrarse posteriormente para buscar otras responsabilidades partidistas.
Aclaró que esas futuras definiciones no serán mediante negociaciones, sino a través de nuevos procesos internos y encuestas en las que participará nuevamente la ciudadanía.