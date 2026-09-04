$!Ariadna Montiel encabeza reunión de organización de Morena en Culiacán

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó este viernes en Culiacán una reunión de organización con la estructura del partido en Sinaloa, acompañada por la recién designada coordinadora estatal, Imelda Castro Castro.

Montiel Reyes explicó que la visita a Sinaloa forma parte de una serie de recorridos por los estados para dar seguimiento a la organización interna de Morena, luego de un proceso de afiliación en el que más de 12 millones de personas se incorporaron al partido.

Señaló que posteriormente se realizaron elecciones para definir las dirigencias a nivel de sección electoral, con las que se constituyeron alrededor de 70 mil comités seccionales, además de los comités municipales.

Ahora, dijo, corresponde a las coordinaciones estatales dar seguimiento a ese trabajo y fortalecer la organización territorial de Morena.

“Hay que concluir rápidamente nuestro proceso de organización que hemos iniciado desde 2025”, señaló.

La dirigente nacional añadió que el Instituto Nacional Electoral ya validó la afiliación de los partidos políticos correspondiente a este periodo y que Morena se mantiene como el partido con mayor número de afiliados en el País.