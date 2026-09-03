Ariadna Montiel visitaría Culiacán este viernes para reunirse con estructura de Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, visitaría Culiacán este viernes para reunirse con la estructura del partido en Sinaloa.

De acuerdo con información difundida este jueves, Montiel tendría programada una reunión con los coordinadores de organización territorial de Morena en Sinaloa, como parte de los trabajos para revisar cómo avanza la estructura del partido en el estado.

El encuentro reuniría a alrededor de 380 coordinadores territoriales, quienes trabajan en las distintas secciones electorales de la entidad.

La reunión se realizaría en medio de los trabajos internos de Morena rumbo al próximo proceso electoral, luego de que Imelda Castro Castro fuera definida como coordinadora estatal del partido.

La intención sería continuar con reuniones con las diferentes estructuras de Morena, primero a nivel estatal y posteriormente en los municipios y secciones electorales.

También se prevé que el partido avance próximamente en la definición de candidaturas para alcaldías y diputaciones federales, por lo que quienes ya participaron en procesos internos podrían buscar nuevos espacios.