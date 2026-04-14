Arma de fuego concentra mayoría de asesinatos de mujeres en Sinaloa durante 2026

El arma de fuego continúa como el principal medio utilizado para privar de la vida a mujeres en Sinaloa, al registrar 16 víctimas durante el primer trimestre de 2026, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

Los datos oficiales de incidencia de mujeres ofendidas por homicidio doloso y feminicidio muestran que las agresiones con arma de fuego superan ampliamente a cualquier otro método empleado en estos delitos.

La cifra de 16 casos en apenas tres meses mantiene la tendencia de que las armas de fuego son el mecanismo predominante en asesinatos de mujeres en la entidad.

El registro histórico de la Fiscalía evidencia además que 2025 cerró con 87 víctimas asesinadas con arma de fuego, la cifra más alta de los últimos años en este rubro.

Muy por debajo aparecen otros medios como arma blanca, con cuatro casos en 2026, así como contusiones, con tres víctimas reportadas en el mismo periodo.

Las estadísticas reflejan que, pese a variaciones anuales en la incidencia, el uso de armas de fuego se ha consolidado durante las últimas dos décadas como el principal medio en homicidios dolosos y feminicidios contra mujeres en Sinaloa.

En total, la Fiscalía reporta 20 víctimas de homicidio doloso y feminicidio de mujeres en el estado durante el primer trimestre de 2026, de las cuales 16 se concentraron en Culiacán, dos en Guasave, una en Elota y una en Mazatlán.

Además, todas las víctimas registradas en el periodo eran mayores de edad.

Por mes, enero fue el más violento con 10 casos, seguido de febrero con siete y marzo con tres.