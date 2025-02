$!Arma UAS ‘vaquita’ para que funcionarios acusados de corrupción paguen $20 millones

Defendió que sería una manera en que la comunidad universidad y sociedad sinaloense pueden demostrar unión y empatía con las y los ex directivos, quienes, dijo, no disponen de ese recurso porque nunca lo tomaron de las arcas universitarias.

“A nadie se le obligó, a nadie se le va a obligar, yo creo que esos temas es de voluntad, yo creo que esos temas es de compañerismo y si algo tenemos los universitarios es compañerismo, si algo tenemos los universitarios es que tenemos la fraternidad y que nos vemos, aun y cuando a cada rato nos peleamos entre nosotros, nos vemos como hermanos”.

“Yo creo que en ese ánimo es que se hizo ese llamado de mi parte, ni siquiera ellos sabían de eso. Pero lo sigo sosteniendo, quien quiera, quien pueda y en lo que corresponde a mí, lo haré, quien no pueda, quien no quiera, pues no tiene por qué hacerlo, no es una obligación de nadie”.

“La Universidad nos ha dado mucho, la universidad es nuestra segunda familia, es nuestra segunda casa y que debemos de quererla y luchar por que siga siendo la máxima casa de estudios del noroeste del País”, expresó el abogado a través de la radiodifusora institucional de la UAS.

Precisó que los donativos se tratan de recibos emitidos, similares a los que se expiden por los pagos de inscripciones, exámenes extraordinarios o un certificado, en formato PDF, con una copia dirigida a la institución bancaria, otra para la universidad y uno más para el donante. Sin embargo, estos recibos solo se emitirán por donaciones de mil, 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos.

Ayala Vega sostuvo que el dinero que se reciban por esta vía se irán hacia las arcas de la casa de estudios.

El pasado 28 y 29 de enero, el Rector Jesús Madueña Molina; el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera; y ocho ex integrantes de sus comités de adquisiciones de la UAS, alcanzaron acuerdos con la Fiscalía General del Estado para que solo los miembros de los comités paguen 20 millones de pesos en un plazo de seis meses, para suspender 11 procesos penales en su contra por acusaciones que consistían en compras irregulares que sumaban 535 millones 784 mil pesos.

El Poder Judicial local aceptó el pacto entre la Fiscalía y los acusados, con lo que al momento de que se paguen esos 20 millones, las y los universitarios quedarán libres de responsabilidades e investigaciones penales.

Quienes deben pagar el monto reparatorio son el ex director de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuén Díaz; la ex directora de Planeación y Desarrollo, Soila Maribel Gaxiola Camacho; el de Construcción y Mantenimiento, Jorge Pérez Rubio; de Proyectos Especiales, Óscar Orlando Guadrón; de Promoción Financiera, Norma Alicia Aguilar Navarro; el Contralor General, Manuel de Jesús Lara Salazar; el Secretario de Administración y Finanza, Salvador Pérez Martínez; e Ismael García Castro, también de Planeación y Desarrollo.