$!Arman ‘carnita asada por la paz’ con banda en el Ayuntamiento de Culiacán tras licencia de Rocha y Gámez

En medio del contexto político tras la licencia del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, ciudadanos fueron convocados a participar en una “carnita asada por la paz, libertad y esperanza” afuera del Ayuntamiento de Culiacán este martes. La iniciativa, impulsada por el chef sinaloense Miguel Taniyama, busca reunir a la población a partir de las 17:00 horas para convivir, pero también para mantener activa la exigencia ciudadana ante la violencia y la situación que atraviesa el estado.







Explicó que la convocatoria surgió en redes sociales, inspirada en experiencias similares en Baja California Sur, y destacó la respuesta positiva de la gente. “Estamos contentos porque es mucha gente, es un festejo”, expresó; sin embargo, advirtió que la crisis no ha terminado. “Esto no ha acabado. El estado sigue convulsionando, sigue violento y sin el desarrollo económico y la prosperidad que queremos”, señaló. Taniyama enfatizó que el objetivo del evento también es incentivar la participación ciudadana y la presión social hacia las autoridades.



