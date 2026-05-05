$!Arman ‘carnita asada por la paz’ con banda en el Ayuntamiento de Culiacán tras licencia de Rocha y Gámez

En medio del contexto político tras la licencia del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, ciudadanos fueron convocados a participar en una “carnita asada por la paz, libertad y esperanza” afuera del Ayuntamiento de Culiacán este martes.
La iniciativa, impulsada por el chef sinaloense Miguel Taniyama, busca reunir a la población a partir de las 17:00 horas para convivir, pero también para mantener activa la exigencia ciudadana ante la violencia y la situación que atraviesa el estado.
Explicó que la convocatoria surgió en redes sociales, inspirada en experiencias similares en Baja California Sur, y destacó la respuesta positiva de la gente.
“Estamos contentos porque es mucha gente, es un festejo”, expresó; sin embargo, advirtió que la crisis no ha terminado.
“Esto no ha acabado. El estado sigue convulsionando, sigue violento y sin el desarrollo económico y la prosperidad que queremos”, señaló.
Taniyama enfatizó que el objetivo del evento también es incentivar la participación ciudadana y la presión social hacia las autoridades.
“Como ciudadanos tenemos que activarnos. No debemos perder de vista lo que estamos viviendo. Nuestra narrativa tiene que ser exigencia”, dijo.
Asimismo, consideró que las acusaciones provenientes de Estados Unidos han impactado en la percepción pública, evidenciando la falta de resultados en el país.
“La realidad es que no resolvimos nada nosotros. Los señalamientos vienen de fuera y eso es lo triste”, comentó.
El chef también cuestionó la capacidad de quienes permanecen en el gobierno, pues no existe confianza en que se logren cambios de fondo.
El evento, denominado “Convivio en Paz: Culiacán nos une”, invita a los asistentes a llevar su propio asador y alimentos, en un esfuerzo por generar comunidad, visibilizar la inconformidad social y mantener viva la exigencia de paz en Sinaloa.
Al encuentro también asistió una banda regional quien amenizó el encuentro.
A la convocatoria también asistió la presidenta de la Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta y el director de la Escuela Primaria Sócrates, Víctor Manuel Aispuro, así como más de una decena de ciudadanos.